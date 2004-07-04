  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۶

مسوول روابط عمومي خانه تئاتر در گفت وگو با "مهر" :

قسط اول بودجه خانه تئاتر پرداخت شد

طرح بودجه 100 ميليوني سالانه تئاتركه از مدتها قبل توسط كميسون فرهنگي مجلس مورد بررسي بود با پرداخت قسط اول آن اجرايي شد.

"كيومرث مرادي" مسوول روابط عمومي خانه تئاتر با بيان مطلب فوق به خبر نگار سرويس تئاتر "مهر" گفت: مبلغ كلي اين بودجه 100 ميليون تومان است كه مقداري از آن دريك قسط به حساب خانه تئاتر واريز شده است.
وي در مورد مبلغ اين قسط اظهار بي اطلاعي كرد .
مرادي درباره جلسه اين هفته هيأت مديره خانه تئاتر نيز تصريح كرد: دراين جلسه به منظور رفع موارد اصلاحي اساسنامه خانه تئاتر، متن اين اسانامه خوانده شد ودر باره آن بحث و گفت و گو شد.
مسوول روابط عمومي خانه تئاتر همچنين خبر ازخريد مبلمان خانه تئاتر و گفت: به گفته عباد كريمي مسوول اجرايي اين خانه تا ماه آينده اعضاي خانه تئاتر در محل جديد خود مستقر مي شوند.

کد مطلب 92205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها