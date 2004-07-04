قسط اول بودجه خانه تئاتر پرداخت شد

"كيومرث مرادي" مسوول روابط عمومي خانه تئاتر با بيان مطلب فوق به خبر نگار سرويس تئاتر "مهر" گفت: مبلغ كلي اين بودجه 100 ميليون تومان است كه مقداري از آن دريك قسط به حساب خانه تئاتر واريز شده است.

وي در مورد مبلغ اين قسط اظهار بي اطلاعي كرد .

مرادي درباره جلسه اين هفته هيأت مديره خانه تئاتر نيز تصريح كرد: دراين جلسه به منظور رفع موارد اصلاحي اساسنامه خانه تئاتر، متن اين اسانامه خوانده شد ودر باره آن بحث و گفت و گو شد.

مسوول روابط عمومي خانه تئاتر همچنين خبر ازخريد مبلمان خانه تئاتر و گفت: به گفته عباد كريمي مسوول اجرايي اين خانه تا ماه آينده اعضاي خانه تئاتر در محل جديد خود مستقر مي شوند.