لس آنجلس تايمز: علاوي برخي از شورشيان را عفو مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، نخست وزير عراق در حالي كه به تازگي اداره عراق را به عهده گرفته، ممكن است در اقدامي براي دعوت وفاداران صدام به آرامش، شورشيان راعفو كند و اين عفو را همچنين شامل افرادي كه سربازان آمريكايي را نيز كشته اند، بنمايد.

يكي از سخنگويان اياد علاوي با اشاره به اينكه حملات صورت گرفته به سربازان آمريكايي در سال گذشته قانوني بوده است، گفت: اين نيز نشانه ديگري است كه دولت جديد قصد دارد حساب خود را از اشغالگراني كه 18 ماه عراق را در اشغال خود داشتند، جدا نمايد.

"جرج سادا" گفت: اگر شورشيان در برابر آمريكايي ها ايستادگي كردند، توجيه پذير است زيرا آنان نيروهاي اشغالگر بوده اند.

سادا به آسو شيتدپرس گفت: طرح عفو هنوز در دست بررسي است. بخشش تمام كساني كه آمريكايي ها را كشتند، بايد بررسي شود. هدف اصلي علاوي آغاز كردن همه چيز از اول است. وي مي خواهد به شورشيان اين فرصت را بدهد كه اعمال خشونت بار خود را كنار بگذارند و با دولت جديد همكاري نمايند.

تحليل گران معتقدند كه اين طرح علاوي بسيار حساس است و ممكن است واكنش هاي غيرمنتظره اي ايجاد كند. البته كمي نرمش در برابر چريك هاي ملي خوب است تا آنان به سوي دولت جذب شوند اما لازم است كه آنان با دقت از تروريست ها مسلح بين المللي جدا شوند.









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