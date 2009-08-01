۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

نمایشگاه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از آثار جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان عصر شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه 200 اثر در زمینه های گرافیک، حجم، خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کاریکاتور و نگارگری به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه از آثار هنرمندان ایرانی و خارجی شرکت کننده در شانزدهیمن جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی که تیرماه سال جاری در گلستان برگزار شد، برپا شده است و شش روز برای بازدید علاقمندان دائر است.

شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در گرگان در هفت گرایش و دوبخش د ررشته های طراحی، نقاشی (اکرولیک - رنگ روغن روی بوم)، ارتباط تصویری (پوستر)، مجسمه­سازی (گچ ­و گل)، کاریکاتور، نگارگری (مینیاتور)، گرایش طراحی، قلم گیری، خوشنویسی (نستعلیق) برگزار شد.

کد مطلب 922082

