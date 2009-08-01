افزایش دو برابری اعتبارات شهرداری مرکز مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری در شهرداری ساری با اشاره به اینکه میزان اعتبارات شهرداری در سال 86 حدود 16 میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: این میزان اعتبار در سال نخست فعالیت شورای سوم به 54 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در دو سال نخست فعالیت شهرداری در دوره سوم 60 درصد اعتبارات شهرداری صرف امورات جاری و مابقی صرف امور عمرانی شده است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه هم اکنون با همکاری شورای سوم میزان اعتبارات شهرداری ساری در سال گذشته بیشتر صرف امورات عمرانی شده است، تصریح کرد: هم اکنون 60 درصد اعتبارات شهرداری صرف امورات عمرانی و 40 درصد صرف امورجاری می شود.

حجازی با اذعان به فراوانی مشکلات شهرداری مرکز استان در حوزه های مختلف شهری یادآور شد: دولت هیچ گونه حمایت مالی به شهرداری ها ندارد و این نهاد هزینه فعالیت های عمرانی را از طریق دریافت عوارض از مردم تامین می کند.

شهردار ساری در بخش دیگری از سخنانش از احداث پارک بلوار کشاورز با مساحت 12 هزار متر مربع و با اعتبار 200 میلیون تومان با تمامی امکانات، ساخت سالن ورزشی آذربایجانی ها مقیم ساری، احداث پل روگذر ضلع شمالی شهر بر روی میدان ولی عصر با هزینه هشت میلیارد تومانی در آینده ای نزدیک در مرکز استان خبر داد.

وی با بیان اینکه روزانه 200 تن زباله در مرکز مازندران تولید می شود، افزود: به واسطه عدم حمایت مسئولان استان سالانه بسیاری از اعتبارات شهرداری ساری صرف هزینه حمل و دفن زباله می شود.

حجازی همچنین از بهره برداری زندان ساری و انتقال زندان قدیم مرکز استان تا پایان سال جاری در مازندران خبر داد و افزود: اقدامات مربوط به انتقال پادگان ساری از سوی مسئولان استانی در حال پیگیری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تمامی جوهای خیابان های شهر ساری قدمتی بالای 50 سال دارد از اجرای طرح سالمسازی و نوسازی جوی های مرکز شهر در آینده نزدیک در مرکز استان خبر داد.

شهردار ساری با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد رانندگان در حال تردد سطح شهر را رانندگان تک سرنشین تشکیل می دهند از خانواده ها خواست تا نسبت به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش ترافیک مرکز شهر برنامه ریزی هایی صورت گیرد.

وی همچنین از اجرای طرح ممنوعیت تردد مسافربرهای شخصی اوایل ماه مهر در محدوده مرکز شهر ساری خبر داد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.