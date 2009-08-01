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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

والیبال جوانان جهان - هند

تیم والیبال جوانان ایران مقابل چین به برتری رسید

تیم والیبال جوانان ایران مقابل چین به برتری رسید

تیم والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در چارچوب پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان مقابل چین پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران که در نخستین دیدار خود در این چارچوب روز جمعه با نتیجه 3 بر صفر مقابل بل‍ژ‍یک به برتری رسیده بود، امروز با حساب 3 بر یک و با نتایج (25-22،15-25،25-25،15-13) مقابل چین پیروز شد تا صعود خود را از گروه دوم مسابقات قطعی کند. ایران فردا در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی با مصر دیدار خواهد کرد.

آرش کمالوند و مجتبی غیاثی از ایران با کسب 18 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکنان میدان انتخاب شدند و جیانگوی سونگ از چین 12 امتیاز برای تیم خود کسب کرد.

 - گروه‌بندی کامل شرکت‎کنندگان این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه A: هند، آمریکا، تونس و بلاروس
گروه B: ایران، چین، مصر و بلژیک
گروه C: آرژانتین، فرانسه، کوبا و یونان
گروه D: برزیل، روسیه، کانادا و لهستان

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان از 31  ژوئیه تا 9 اوت (9 تا 18 مرداد) با حضور 16 تیم از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا و آسیا در شهر پونه هند برگزار می شود. 

کد مطلب 922120

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