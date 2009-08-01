تیم والیبال جوانان ایران مقابل چین به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایران که در نخستین دیدار خود در این چارچوب روز جمعه با نتیجه 3 بر صفر مقابل بل‍ژ‍یک به برتری رسیده بود، امروز با حساب 3 بر یک و با نتایج (25-22،15-25،25-25،15-13) مقابل چین پیروز شد تا صعود خود را از گروه دوم مسابقات قطعی کند. ایران فردا در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی با مصر دیدار خواهد کرد.

آرش کمالوند و مجتبی غیاثی از ایران با کسب 18 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکنان میدان انتخاب شدند و جیانگوی سونگ از چین 12 امتیاز برای تیم خود کسب کرد.

- گروه‌بندی کامل شرکت‎کنندگان این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه A: هند، آمریکا، تونس و بلاروس

گروه B: ایران، چین، مصر و بلژیک

گروه C: آرژانتین، فرانسه، کوبا و یونان

گروه D: برزیل، روسیه، کانادا و لهستان

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان از 31 ژوئیه تا 9 اوت (9 تا 18 مرداد) با حضور 16 تیم از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا و آسیا در شهر پونه هند برگزار می شود.