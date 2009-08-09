اولویت بندی برای ارائه خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر سید جلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه بر اساس اولویتهایی که تعریف شده است به دانشجویان خوابگاه می دهد که بر اساس آن در ابتدا دانشجویان دختر دوره روزانه که از استانی غیر از یزد در دانشگاه پذیرفته می شوند در اولویت خوابگاه قرار دارند.
وی اضافه کرد: گروه بعدی پسران دوره های روزانه غیربومی استان یزد هستند که در اولویت خوابگاهی قرار دارند و در صورت وجود خوابگاه برای دانشجویان دختر که در استان یزد قرار دارند اما با فاصله از شهر یزد زندگی می کنند نیز خوابگاه در نظر گرفته می شود.
میرمحمدی تاکید کرد: دانشجویان بومی در اولویت آخر قرار دارند و در مورد دانشجویان شبانه نیز دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال تحصیلی پیش رو دانشجوی شبانه نمی پذیرد.
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