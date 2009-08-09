رئیس دانشگاه به مهر خبر داد: اولویت بندی برای ارائه خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی یزد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد با رد عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود تاکید کرد: بر اساس اولویت بندی دانشگاه علوم پزشکی یزد به دانشجویان غیر بومی استان یزد خوابگاه تعلق می گیرد.