جشنواره موسيقي " گل ياس" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر"، به نفل از روابط عمومي مركز موسيقي،اين جشنواره به مناسبت روز زن و ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) برپا مي شود و هدف از برپايي آن گراميداشت مقام زن مسلمان ايراني است.

جشنواره موسيقي به صورت غير رقابتي برگزار مي شود و در آن گروه هاي مختلفي از تهران و شهرستان ها به اجراي برنامه مي پردازند.

بر اساس اين گزارش دبيرخانه جشنواره موسيقي " گل ياس" واقع در مركز موسيقي آماده پاسخگويي به گروه هاي علاقه مند به شركت در اين جشنواره است.