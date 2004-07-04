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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۶:۲۳

در بزرگداشت روز زن :

جشنواره موسيقي " گل ياس" برگزار مي شود

از 17 تا 23 مردادماه ،ششمين جشنواره موسيقي " گل ياس"در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر"، به نفل از روابط عمومي مركز موسيقي،اين جشنواره به مناسبت روز زن و ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) برپا مي شود و هدف از برپايي آن گراميداشت مقام زن مسلمان ايراني است.
جشنواره موسيقي به صورت غير رقابتي برگزار مي شود و در آن گروه هاي مختلفي از تهران و شهرستان ها به اجراي برنامه مي پردازند.
بر اساس اين گزارش دبيرخانه جشنواره موسيقي " گل ياس" واقع در مركز موسيقي آماده پاسخگويي به گروه هاي علاقه مند به شركت در اين جشنواره است.

کد مطلب 92220

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