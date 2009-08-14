1191 نفر قربانی تجاوزگری اسرائیل و انفعال بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان، کارمندان امداد و پناهندگان لبنانی گزارش دادند که آمار تلفات اعلام شده در جنگ 33 روزه لبنان کمتر از شمار واقعی است.

سازمان ملل پس از جنگ 33 روزه لبنان اعلام کرد: اسرائیل در این جنگ از مهماتی استفاده کرده که پایه و اساس آن بر مبنای اورانیوم است.

همچنین روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود در خصوص جنگ 33 روزه لبنان نوشت: دانشمندان پس از پایان این جنگ به بررسی نمونه خاک لبنان پرداختند و متوجه شدند که رژیم اسرائیل در جنگ 33 روزه از بمب هایی استفاده کرده بود که دارای تشعشعات اتمی بسیار بالا هستند.

سازمان عفو بین الملل رژیم اسرائیل را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در لبنان کرد و به علت هدف قراردادن مناطق غیرنظامی، تاسیسات زیربنایی و شهری و ممانعت در دسترسی اعضای صلیب سرخ و امداد رسانان به مناطق آسیب دیده لبنان، از این رژیم بسیار انتقاد کرد.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در خصوص جنگ 33 روزه لبنان آورده که ارتش صهیونیستی بیش از 7 هزار حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام داد و خسارت های جبران ناپذیری را در این جنگ به بار آورده است.

این درحالیست که مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی همچنان اظهارات سازمان عفو بین الملل را تکذیب کرده و اقدامات خود را در چارچوب هنجارهای بین المللی معرفی می کنند.

همچنین ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان با تاکید براینکه پیروزی در جنگ 33 روزه افتخاری جدید برای مقاومت به شمار می رود، نسبت به انتقام گیری اسرائیل از این شکست هشدار داد.

رژیم اشغالگر قدس از روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات خود قرار داد و تمام توان خود را به کار گرفت تا با حمایتهای همه جانبه آمریکا، علاوه بر گرفتن انتقام شکست سال 2000(عملیات آزادی جنوب به استثنای مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا) ریشه مقاومت را در لبنان بخشکاند، اما محاسبات این رژیم و حامیانش کاملا غلط از آب درآمد و آنها در نهایت شکست ذلت باری در 14 آگوست 2006(23 مرداد 85) متحمل شدند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چندی پیش به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت تجاوز جدید به لبنان، باید جنگ 33 روزه جولای 2006 را در مقایسه با پاسخ حزب الله به تجاوز، به مثابه یک زنگ تفریح فرض کنند.