فهرست کامل فولاد خوزستان برای شرکت در لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، 1- خالد شحیطاوی، 2- حسین آشنا، 3- ابوالفضل بهادرانی، 4- سعید مرادی، 5- جلال کاملی مفرد، 6- جواد شیرزاد، 7- سیدمحمد علوی، 8- سعید رمضانی، 9- نادر احمدی، 10- بختیار رحمانی، 11- محمدرضا ذوالفنون، 12- امیر خدامرادی، 13- مهدی چمن آرا، 14- جابا مجیری، 15- عبدالوهاب ابوالهیل، 16- سیامک سرلک، 17- حجت الله زادمحمود، 18- سجاد فیض اللهی، 19- مسعود آرمون، 20- امیر عفراوی، 21- آرش افشین، 22- لفته حمیدی، 23- علی حمودی، 24- پیام حاجی نجف و 25- مهرداد جماعتی اسامی بازیکنان فولاد خوزستان برای شرکت در لیگ برتر هستند.

همچنین 1- لوکا بوناچیچ (سرمربی)،2- لوکا رادمن (مربی بدنساز)، 3- فرانو سردار اف (مربی دروازه بانان)، 4- نعیم سعداوی (دستیار سرمربی)، 5- محمد عارف نیا (دستیار سرمربی) به عنوان اعضای کادر فنی، اکبر مرادی به عنوان پزشک و مترجم و محمدحسین ابن قاسم به عنوان سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان برای شرکت در لیگ برتر را همراهی می کنند.