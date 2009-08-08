سرگردانی سازمان محیط زیست خوفناکتر از تاثیرات ریزگردهاست

دکتر ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت به وجود آمدن این پدیده و همینطور پیشگیری و اظهارنظرهای تخصصی گفت: بحرانی که در تهران به وجود آمد و بعد از شهرهای جنوبی و جنوب غرب برای دومین بار پایتخت و مناطق شمالی تر کشور را متاثر کرد نباید باعث انجام اقدامات عجولانه و بدون هرگونه مطالعه جامع و علمی شود.

این متخصص اقلیم شناسی با اشاره به فعالیت مراکز مهم اقلیم شناسی و محیط زیستی دنیا مثل موسسه ملی جغرافیایی آمریکا افزود: این مراکز ابتدا مطالعات دقیق و سنجشهای علمی در خصوص موضوعات را انجام می دهند و سپس با انتشار اطلاعیه دیگران را در برخورد مناسب و متناسب با آن پدیده ای مثل "ریز گردها" یاری می کنند در حالی که سازمان هواشناسی و محیط زیست کشور در خصوص این وضعیت هیچ مطالعه تخصصی و اقدام مناسبی نداشته اند.

همچنین کرمی با انتقاد از سفر فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست به عراق و انجام توافقنامه برای کاشت درخت و یا مانچ پاشی در بیابانهای آن کشور را بی فایده و به دور از هر گونه مطالعات علمی و تخصصی دانست و اضافه کرد: عمده این آلاینده ها در عربستان و بیابانهای هزار ساله این کشور است و اگر چه عمده بیابانزداییها در عراق و ایران انجام شده اما هنوز نمی توان در مورد علت اصلی بروز این پدیده زیست محیطی و طبیعی به طور دقیق اظهار نظر کرد که می روند و با عراق توافقنامه امضا می کنند.

سفر فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست به عراق و انجام توافقنامه برای کاشت درخت و یا مالچ پاشی در بیابانهای آن کشور بی فایده و به دور از هر گونه مطالعات علمی و تخصصی است ناصر کرمی

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه ما نمی دانیم منشاء علمی این پدیده چیست بر اتفاق نظر اقلیم شناسان بر این نکته تاکید کرد و افزود: اشتباه اول، تعجیل در تعریف منشاء انسانی برای این پدیده است. کاهش دبی‌ آب یک رودخانه، یا خشکیدن یک تالاب در عراق را منشأ چنین پدیده‌ای دانستن، مصداق بارز تمایل ذهن آدمی به فروکاهیدن قضایای دشوار است. بررسی عکسهای ماهواره‌ای به ‌وضوح نشان می‌دهد عراق فقط یکی از نقاط کانونی بروز ریزگرد است و عمده موجهای ریزگرد خاستگاهی غربی‌تر و جنوبی تر از این کشور داشته‌اند. از سوی دیگر به هر حال عمده مساحت کشور عراق در حال حاضر کمتر از بیابانهای وسیع عربستان شرایط ایجاد موجهای عظیم ریزگرد و توفانهای شنباد را دارد.

این دکترای اقلیم شناسی وجود بیابانهای عراق ‌را به تنهایی عامل بروز ریزگرد ندانسته و افزود: در 100سال گذشته بیابانزایی در ایران روندی بسیار شتابناکتر از عراق داشته و اساسا بیابانهای ایران چندین برابر عراق مساحت دارند. اگر خشکیدن یک تالاب و کم‌شدن دبی دو رودخانه می‌تواند چنین حجمی از ریزگرد را ایجاد کند لابد در این چند ده سال ایران چندبار باید در غبار بیابان‌هایش مدفون می‌شد.