مردم فومن و شفت از فقدان سامانه فاضلاب رنج می برند

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شفت سامانه دفع فاضلاب سنتی نیز وجود ندارد و مردم شفت بسیار در سختی و تنگنا هستند.

وی بیان داشت: امکان احیای فاضلاب سنتی در شفت به جهت اینکه سامانه فاضلاب صنعتی در آینده نزدیک عملیاتی شود، این کار نیز امکان پذیر نیست.

میرزایی با اعلام اینکه در فومن سامانه فاضلاب سنتی وجود دارد، عنوان کرد: در سفر دور دوم هیئت دولت به گیلان مسئله فاضلاب صنعتی شفت و فومن همراه با صومعه سرا و شهرهای غرب استان به تصویب رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ بودجه از سوی دولت طرح سامانه های فاضلاب در این دو شهرستان در آینده نزدیک اجرایی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از نبود بیمارستان در شفت گلایه کرد و ادامه داد: برای ساخت بیمارستان زمین تهیه و به مسکن و شهرسازی تحویل شده است.

وی با اعلام اینکه سند بیمارستان شفت به نام دولت تنظیم شده است، یادآور شد: طی سه ماهه آینده کلنگ این واحد درمانی به زمین زده می شود.