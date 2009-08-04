گفتگوی سه ساعته مترجم ایرانی با امبرتو اکو کتاب می شود

غلامرضا امامی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گپ و گفت مشروحی که با "امبرتو اکو" نشانه‌شناس و نویسنده مشهور ایتالیایی داشته است گفت: چهار سال پیش در حاشیه یک سمینار بین‌المللی با امبرتو اکو دیدار کردم و حدود سه ساعت درباره موضوعات مختلف از جمله فرهنگ جهانی و جهانی شدن فرهنگ گفتگو کردیم.

وی افزود: به عقیده من امبرتو اکو یکی از نویسندگان بی نظیر جهان است که همیشه با کتابهایش از جمله "نام گل سرخ" مخاطبان خود را شگفت‌زده کرده است. نکته جالب توجه برای من در این دیدار، میزان آشنایی امبرتو اکو با ادبیات ایرانی و شناخت او از اسلام بود که واقعاً من را متعجب کرده بود.

این مترجم با تاکید بر اینکه هنوز ناشری برای کتابش انتخاب نکرده‌ است اضافه کرد: اخیراً گفتگو با اکو را تنظیم و به صورت کتابی درآورده‌ام و به زودی آن را به دست چاپ می‌سپارم. قطعاً آن را برای چاپ به ناشری خصوصی می‌سپارم.

اومبرتو اکو در سال 1932 در ایتالیا متولد شد. او در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی از جمله نشانه شناسی، فلسفه، نقد ادبی و نگارش رمان‌ فعالیت می‌کند. با این حال اکو در برابر بیش از 40 عنوان کتاب علمی و صدها مقاله، تنها پنج رمان نوشته‌ است که "نام گل سرخ" و "آونگ فوکو" از این جمله‌اند.

وی پس از دریافت مدرک دکترا در دانشگاههای میلان، فلورانس، بولونیا و کلوژ دو فرانس تدریس کرده و هم اکنون رئیس دانشکده انسان‌شناسی دانشگاه بولونیاست. اکو تا کنون بیش از 30 دکترای افتخاری از دانشگاههای مختلف دنیا دریافت کرده ‌است. او همچنین متنهای آکادمیک فراوانی در زمینه فلسفه، نشانه شناسی و نقد ادبی و کتابهایی برای کودکان نوشته ‌است.

اکو در سپتامبر 1962 با "رِناته رامگه" یک معلم هنر آلمانی ازدواج کرد و از او یک پسر و یک دختر دارد. او در آپارتمانی در میلان و نیز یک خانه ویلایی در ریمینی سکونت دارد که اولی کتابخانه‌ای با 30 هزار و دومی با 20 هزار جلد کتاب را در خود جای داده‌اند.

جزیره روز گذشته، بائودولینو، مشعل جادویی ملکه لوانا، اثر گشوده، نقش خواننده، نشانه شناسی و فلسفه زبان، حدود تأویل، ایمان یا بی ایمانی و سه فضانورد از جمله آثار امبرتو اکو هستند. با این حال معروفترین اثر او همچنان رمان "نام گل سرخ" است که در سال 1980 به چاپ رسید و در سراسر دنیا بیش از 10 میلیون نسخه فروش رفت؛یعنی پرفروشترین کتاب جهان پس از انجیل!این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.