خشکسالی درآمد اوقاف را کاهش داده است

غلامحسین باغخانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود زمینهای کشاورزی وسیع وقفی در کرمان اظهار داشت: کشاورزی یکی از مهمترین راه های کسب درآمد اوقاف در کرمان به خصوص در بخش کاشت پسته محسوب می شود.

وی با اشاره به بروز خشکسالی در کرمان افزود: سال گذشته به دلیل خشکسالی و سرمازدگی محصول پسته در شهرستانهای زرند و رفسنجان درآمد اوقاف کاهش داشته است که این روند با توجه به ادامه خشکسالی در سال جاری نیز پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: صندوق عمران موقوفات تاکنون کلیه باغات موقوفه پسته در شهرستانهای زرند و رفسنجان را اجاره کرده است و در سال جاری نیز در نظر دارد باغات وقفی مرکبات و نخلستانهای بم، شهداد و جیرفت را اجاره دهد.

وی ادامه داد: برای حل مشکل کم آبی در این مزارع حفر چاه در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا حفر چاه در زمینهای زراعتی موقوفه ماهان باعث رونق بخشیدن به باغها و افزایش درآمد اوقاف و در نتیجه انجام نیات واقفان شده است.

باغخانی پور بیان کرد: البته مشکلاتی به دلیل سرمازدگی، گرمازدگی و خشکساتی نیز وجود دارد که برای رفع این مشکل کلیه باغات پسته بیمه شده اند و در صورت ایجاد خسارت اداره بیمه قسمتی از خسارت را جبران خواهد کرد.