میانگین افراد جویای کار در چهارمحال و بختیاری بالاتر از سطح کشوری است

پرویز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: میزان تقاضا در این استان روبه افزایش بوده و افراد جویای کار در این استان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: جمعیت فعال استان 15 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه در این استان حدود 9 هزار نفر مشغول به کار هستند، بیان داشت: برای رفع بیکاری در استان باید سالانه 20 هزار شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم بیکاری را در استان تا حدودی کاهش دهیم.

سلطانی بیان داشت: بحث فقدان مهارت وعدم آشنایی به کار در سطح کشور و استان از جمله عوامل بیکاری است.

وی با اشاره به اینکه از سال 86 دوره های کارورزی دانشجویان فارغ التحصیل در سطح کشور با هدف ایجاد تجربه کار آموزی دانشجویان آغاز شده است، عنوان کرد: در سال گذشته در استان نزدیک به 500 نفر و امسال بیش از هزار نفر کار آموز داریم.

وی یادآور شد: اعتباری 11 میلیارد ریالی به سازمانهای اختصاص داده شده است و سهمیه بیمه کارورزان 37 میلیون و 790 هزار ریال است.

وی خاطرنشان کرد: تفاهمنامه ملی با سازمانهای بهزیستی، بنیاد شهید، میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری، تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی برای کارورزان انعقاد شده است.

