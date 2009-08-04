روایت داستانهای تخیلی کودکان در "راه برفی"

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "راه برفی" با تصویرسازی نگین احتسابیان توسط دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تهیه و تدوین شده است.

"راه برفی" از سری مجموعه کتابهای موضوعی داستانی کوتاه و تخیلی است که در شش داستان کوتاه برای گروه سنی ب و ج تهیه شده است.

از داستانهای این کتاب می‌توان به راه برفی، خانه من کجاست؟، ایستاده تنها، دخترک غمگین تابلو نقاشی، چرا زمین می‌چرخد و رویای موش کور اشاره کرد.

کتاب "راه برفی" برگزیده جشنواره مطبوعات در سال 1385 شده بود.

این کتاب با شمارگان 2500 نسخه و در 79 صفحه توسط انتشارت سوره مهر منتشر شده است.



