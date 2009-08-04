  1. هنر
  2. سایر
۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۸

روایت داستانهای تخیلی کودکان در "راه برفی"

روایت داستانهای تخیلی کودکان در "راه برفی"

"راه برفی" کتابی برای کودکان نوشته مریم حاجی‌لو از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "راه برفی"  با تصویرسازی نگین احتسابیان توسط دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تهیه و تدوین شده است.

"راه برفی" از سری مجموعه کتابهای موضوعی داستانی کوتاه و تخیلی است که در شش داستان کوتاه برای گروه سنی ب و ج تهیه شده است.

از داستانهای این کتاب می‌توان به راه برفی، خانه من کجاست؟، ایستاده تنها، دخترک غمگین تابلو نقاشی، چرا زمین می‌چرخد و رویای موش کور اشاره کرد.

کتاب "راه برفی" برگزیده جشنواره مطبوعات در سال 1385 شده بود.

این کتاب با شمارگان 2500 نسخه و در 79 صفحه توسط  انتشارت سوره مهر منتشر شده است.


 

کد مطلب 922604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها