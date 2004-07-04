رقابت هاي پينگ پنگ منطقه غرب آسيا آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات بصورت انفرادي وتيمي به مدت 3 روزازساعت 10 صبح الي 11 درورزشگاه شيرودي برگزار مي شود. اين رقابتهاجهت كسب مجوزبراي مسابقات آسيايي جوانان كه 29 تيرماه دركشورهندوستان برگزارخواهد شد.

انتصاب در ورزش بانوان

پريچهرغفاري به سمت دبيرانجمن واليبال بانوان منصوب شد. غفاري كارشناس تربيت بدني - استاد دانشگاه آزاد اسلامي داور بين المللي واليبال- مربي درجه 2 واليبال - مسئول كميته داوران انجمن واليبال هييت تهران - داوروسرپرست فني 3 دوره مسابقات بين المللي كشورهاي اسلامي - سرپرست فني مسابقات ليگ كشور - مدرس و داور واليبال - مسئول كميته مسابقات واليبال نشسته بانوان كشور بوده و سابقه درخشاني در اين رشته دارد.

جشنواره فرهنگي ورزشي بانوان برگزار مي شود

حوزه معاونت ورزش بانوان كشوربا همكاري شركت عمران شهرجديد پرند در نظر دارد. اولين جشنواره فرهنگي ورزشي تابستاني را اواخرمرداد ماه درشهر پرند برگزاركند. دراين جشنواره بيش از 4000 ورزشكار زن در رشته هاي مختلف ورزشي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت و درپايان جوايز نفيسي به آنها اهد خواهد شد.