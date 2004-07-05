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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۲۹

به دنبال خريد دو باب واحد آموزشي از سوي شهرداري صورت گرفت :

تقدير اولياي دانش آموزان منطقه 17 از شهردار تهران

به دنبال خريد دوباب مدرسه از سوي شهرداري تهران ، مديران و اولياء دانش آموزان مدارس منطقه 17 آموزش و پرورش از زحمات شهردار تقدير و تشكر كردند.

به گزارش  خبرگزاري مهربه نقل از  روابط عمومي  شهرداري تهران، در نامه اي كه از سوي اولياء دانش آموزان و مديران مدارس رضوان، عترت، زينبيه ومهدكودك 1و2 عطيه براي دكتر محمود احمدي نژاد ارسال شده، امده است : توجه و عنايت به منطقه محروم و نيازمند 17 و تلاش براي محروميت زدايي  آموزشي مدارس آن، عزمي عظيم مي خواهد و اجر بي حصري را در پي خواهد داشت و عزت و افتخار اين مهم براي شهردار تهران و تمامي مسئولين و مقامات دخيل در آن است.

در پايان اين نامه همچنين آمده است:  درود و ثناي ما فرهنگيان منطقه 17 آموزش و پرورش تهران را بپذيريد كه آروزمند بهروزي و سلامتي شما و تمامي احسانيان و عطامندان نيكومنش هستيم و هميشه دعاي خير خويش را به راه روح بخشتان نثار مي نماييم.

کد مطلب 92270

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