تقدير اولياي دانش آموزان منطقه 17 از شهردار تهران

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، در نامه اي كه از سوي اولياء دانش آموزان و مديران مدارس رضوان، عترت، زينبيه ومهدكودك 1و2 عطيه براي دكتر محمود احمدي نژاد ارسال شده، امده است : توجه و عنايت به منطقه محروم و نيازمند 17 و تلاش براي محروميت زدايي آموزشي مدارس آن، عزمي عظيم مي خواهد و اجر بي حصري را در پي خواهد داشت و عزت و افتخار اين مهم براي شهردار تهران و تمامي مسئولين و مقامات دخيل در آن است.

در پايان اين نامه همچنين آمده است: درود و ثناي ما فرهنگيان منطقه 17 آموزش و پرورش تهران را بپذيريد كه آروزمند بهروزي و سلامتي شما و تمامي احسانيان و عطامندان نيكومنش هستيم و هميشه دعاي خير خويش را به راه روح بخشتان نثار مي نماييم.