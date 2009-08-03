به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد مایسنر که چهارشنبه گذشته به دلیل حمله قلبی در منزل درگذشت، تا پیش از برپایی مراسم اسکار با تمام توان مراقب مجسمههای طلایی بود. وقتی مجسمههای اسکار از شیکاگو به دفتر آکادمی علوم و هنرهای سینمایی میرسید، مایسنر تعداد آنها را در پروندهای رایانهای ثبت و تا روز مراسم از جوایز مراقبت میکرد.
سپس در شب برپایی مراسم سالیانه اهدای جوایز اسکار، مجسمهها را پشت صحنه برای آخرین بار تمیز میکرد و آنها را به دست ستارگانی میرساند که قرار بود جوایز را به برگزیدگان اهدا کنند. او شماره هر جایزه و نام فرد برنده را ثبت میکرد و سپس با برندگان برای ثبت نامشان روی مجسمهها قرار میگذاشت.
همکاران مایسنر در آکادمی، عوامل صحنه مراسم و خبرنگاران به یک اندازه از میزان علاقه و پشتکار او در مواجهه با مجسمههای اسکار شگفتزده بودند. لسلی آنگر سخنگوی آکادمی اسکار میگوید: کار مایسنر روندی یکساله داشت و او آمار تمام مجسمهها و برندگان را ثبت کرده بود. اگر مجسمهای هم نیاز به نوسازی داشت، او با کارخانه سازنده مجسمه اسکار تماس میگرفت.
مایسنر علاوه بر وظایفی که در قبال مجسمههای اسکار داشت، دستیار اجرایی بروس دیویس مدیر و سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی بود. او از سال 2002 به عضویت آکادمی اسکار درآمد و هرگز ازدواج نکرد. مادر، خواهر و برادر مایسنر در قید حیات هستند.
