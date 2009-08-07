اظهار نظر کارگران و کارفرمایان در تدوین آئین نامه کار در ارتفاع

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر در مورد برنامه ریزی وزارت کار برای تدوین آئین نامه کار در ارتفاع برای افزایش ضریب ایمنی و حمایت از کارگران ساختمانی، گفت: قرار بود توسط شورای عالی کار آئین نامه یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عضو شورای عالی حفاظت فنی اظهار داشت: پس از بررسی توسط شورای عالی کار، این آئین نامه باید در اختیار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گیرد تا پس از طی مراحل تصویب، برای اجرا ابلاغ شود.

عیوضی ادامه داد: تاکنون توسط نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار نظری در این رابطه صورت نگرفته ولی بهتر است نتیجه کار به کارگران و کارفرمایان به عنوان ذی نفعان اصلی این آئین نامه اعلام شود.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی حفاظت فنی خاطر نشان کرد: دولت باید توجه داشته باشد که کارگر و کارفرما به عنوان 2 شریک اجتماعی با کار درگیر هستند، بنابراین تدوین هر آئین نامه ای حتما باید با نظر آنها انجام شود تا بهترین شرایط قانونی دیده شود.

این مقام مسئول کارگری نقش اصلی دولت در اینگونه موارد را نظارتی توصیف کرد و اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان به مشکلات کار و نقاط ضعف واقف هستند و اگر وزارت کار در کلیه مراحل تدوین آئین نامه آنها را در جریان قرار دهد، بهتر است.