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۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۰

500 ورزشکار در مسابقات ورزشی بسیج خواهران در مشهد به رقابت پرداختند

500 ورزشکار در مسابقات ورزشی بسیج خواهران در مشهد به رقابت پرداختند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ورزش بسیج خواهران کشور گفت: 500 ورزشکار از 19 استان کشور در مسابقات ورزشی بسیج خواهران کشور که در مشهد برگزار شد به رقابت با یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، میترا کریمی یکشنبه شب در اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال و بسکتبال ورزش بسیج خواهران سراسر کشور که در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، افزود: در مسابقات والیبال 19 تیم با انجام 30 مسابقه و در مسابقات بسکتبال 10 تیم با انجام 24 مسابقه به مدت چهار روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مسئول ورزش بسیج خواهران کشور درباره نتایج به دست آمده مسابقات اظهار داشت: در مسابقات والیبال استان مازندران مقام اول را کسب کرد و استان های لرستان و تهران مقام های دوم و سوم را به دست آوردند ضمن اینکه کاپ اخلاق به استان خراسان رضوی اهدا شد.

کریمی تصریح کرد: استان تهران بزرگ مقام اول مسابقات بسکتبال را به دست آورد و تیم اصفهان حائز مقام دوم شد ضمن اینکه خراسان رضوی نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

وی تاکید کرد: کاپ اخلاق مسابقات بسکتبال نیز به استان آذربایجان شرقی رسید.

همچنین در ادامه این مراسم مسئول ورزش بسیج خواهران کشور گفت: 500 ورزشکار از 19 استان کشور در مسابقات ورزشی بسیج خواهران کشور که در مشهد برگزار شد به رقابت با یکدیگر پرداختند.

میترا کریمی افزود: در مسابقات والیبال 19 تیم با انجام 30 مسابقه و در مسابقات بسکتبال 10 تیم با انجام 24 مسابقه به مدت چهار روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مسئول ورزش بسیج خواهران کشور درباره نتایج به دست آمده مسابقات اظهار داشت: در مسابقات والیبال استان مازندران مقام اول را کسب کرد و استانهای لرستان و تهران مقام های دوم و سوم را به دست آوردند ضمن اینکه کاپ اخلاق به استان خراسان رضوی اهدا شد.

کریمی تصریح کرد: استان تهران بزرگ مقام اول مسابقات بسکتبال را به دست آورد و تیم اصفهان حائز مقام دوم شد ضمن اینکه خراسان رضوی نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

وی تاکید کرد: کاپ اخلاق مسابقات بسکتبال نیز به استان آذربایجان شرقی رسید.

کد مطلب 922802

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