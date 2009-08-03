500 ورزشکار در مسابقات ورزشی بسیج خواهران در مشهد به رقابت پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، میترا کریمی یکشنبه شب در اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال و بسکتبال ورزش بسیج خواهران سراسر کشور که در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، افزود: در مسابقات والیبال 19 تیم با انجام 30 مسابقه و در مسابقات بسکتبال 10 تیم با انجام 24 مسابقه به مدت چهار روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مسئول ورزش بسیج خواهران کشور درباره نتایج به دست آمده مسابقات اظهار داشت: در مسابقات والیبال استان مازندران مقام اول را کسب کرد و استان های لرستان و تهران مقام های دوم و سوم را به دست آوردند ضمن اینکه کاپ اخلاق به استان خراسان رضوی اهدا شد.

کریمی تصریح کرد: استان تهران بزرگ مقام اول مسابقات بسکتبال را به دست آورد و تیم اصفهان حائز مقام دوم شد ضمن اینکه خراسان رضوی نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

وی تاکید کرد: کاپ اخلاق مسابقات بسکتبال نیز به استان آذربایجان شرقی رسید.

همچنین در ادامه این مراسم مسئول ورزش بسیج خواهران کشور گفت: 500 ورزشکار از 19 استان کشور در مسابقات ورزشی بسیج خواهران کشور که در مشهد برگزار شد به رقابت با یکدیگر پرداختند.

میترا کریمی افزود: در مسابقات والیبال 19 تیم با انجام 30 مسابقه و در مسابقات بسکتبال 10 تیم با انجام 24 مسابقه به مدت چهار روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مسئول ورزش بسیج خواهران کشور درباره نتایج به دست آمده مسابقات اظهار داشت: در مسابقات والیبال استان مازندران مقام اول را کسب کرد و استانهای لرستان و تهران مقام های دوم و سوم را به دست آوردند ضمن اینکه کاپ اخلاق به استان خراسان رضوی اهدا شد.

کریمی تصریح کرد: استان تهران بزرگ مقام اول مسابقات بسکتبال را به دست آورد و تیم اصفهان حائز مقام دوم شد ضمن اینکه خراسان رضوی نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

وی تاکید کرد: کاپ اخلاق مسابقات بسکتبال نیز به استان آذربایجان شرقی رسید.