تشکیل سازمان ملی مهارت؛ رویکرد جدید دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فنی و حرفه ای از زیر مجموعه های وزارت کار و امور اجتماعی در سال 59 با ادغام 3 نهاد آموزشی راه اندازی شد و بر اساس ماده 151 برنامه سوم و تنفیض آن در برنامه چهارم متولی اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت در کشور شد که در دو بخش دولتی و غیردولتی فعالیت می کند.

از مهم ترین برنامه ها و تلاشهای فنی و حرفه ای در کشور اقدام به برقراری ارتباط نزدیک با سازمان جهانی کار و سازمان بین المللی آموزش حرفه ای اعلام شده است که در قالب ماموریت اصلی سازمان فنی و حرفه ای( آموزش و پژو هش) دنبال می شود.

آموزشها معمولا در دوره های 1 تا 18 ماهه در سطح کشور توسط مراکز وابسته به سازمان فنی و حرفه ای ارائه می شود که می توان به آموزش تیم های سیار، آموزشگاههای آزاد، مراکز ثابت و از طریق پادگانها اشاره کرد.

آموزش فنی و حرفه ای جایگزین سابقه کار

در حال حاضر 588 مرکز ثابت دولتی در کشور در بخش فنی و حرفه ای فعالیت دارند که از این تعداد 265 مرکز برای مردان، 175 مرکز برای زنان و 148 مرکز نیز دومنظوره است.

پیدا کردن راهکار برای متناسب کردن آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار از طریق انجام برنامه های پژوهشی، از ماموریتهای آموزش فنی و حرفه ای در کشور اعلام شده است.

در زمینه جایگزینی آموزشهای فنی و حرفه ای با تجربه شغلی(سابقه کار) اقداماتی شده است که در حال حاضر 18 ماه دوره تخصصی مهارت معادل 2 هزار و 800 ساعت و معادل 8 سال تجربه کاری در نظر گرفته می شود که در این ارتباط 2 هزار و 700 ساعت آموزش معادل 7 سال سابقه، هزار و 200 ساعت مهارت درجه 1 معادل 6 سال تجربه و بالاخره 900 ساعت آموزش مهارت درجه 2 معادل 4 سال تجربه در نظر گرفته می شود.

طرح ملی آموزش نیروی کار صنعت ساختمان

برای پذیرش و قبولی کارگران در دریافت پروانه مهارت، سازمان فنی و حرفه ای مراحلی را در تعیین سطح، گذراندن دوره آموزشی رایگان و قبولی در پایان دوره در نظر گرفته است که اخذ گواهینامه مهارت توسط کارگران می تواند برای اشتغال آنان در برنامه پنجم توسعه (داشتن گواهینامه مهارت فنی شرط استخدام در کارگاههای ساختمانی) مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در برنامه پنجم توسعه برای بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه تامین اجتماعی داشتن پروانه مهارت فنی شرط خواهد بود.

وضعیت آموزشها

بر اساس آخرین آمار ارئه شده در سال 87 به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی 15 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای داده شد که این رقم در سال 79، 9 میلیون و 600 هزار نفر ساعت بوده است.

آمار ارائه شده در آموزش روستایی نیز نشان می دهد در سال 85، 69 هزار نفر دوره آموزش برگزار شده که این رقم در سال 87 به 84 هزار نفر دوره بالغ شده است.

آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در سال گذشته به 3 میلیون نفر دوره بالغ شد که این رقم در آموزش پادگانها 23 هزار نفر دوره است و آمار آموزش در بخش صنعت نیز 17 هزار نفر دوره را نشان می دهد.

ادغام سازمان فنی و حرفه ای

خبرنگار مهر می نویسد: ادغام سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از اقدامات دولت در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گرفته است.

اخیرا سید محمد جهرمی وزیرکار و امور اجتماعی نیز از تصویب لایحه ای در دولت برای ایجاد سازمان ملی مهارت با ادغام مراکز فنی و حرفه ای، هنرستان ها و دانشگاههای علمی - کاربردی خبر داده است.