قهرمانی سپاهان و ظهور قطب سوم در لیگ / استقلال نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره لیگ برتر از روز 25 مهرماه 1381 (17 اکتبر سال 2002) و با برگزاری دیدار تیم‌های استقلال تهران و پاس همدان در ورزشگاه آزادی بصورت رسمی آغاز شد، دیداری که با برتری 3 بر یک آبی پوشان تهرانی همراه شد. البته در اواسط دومین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ورزشگاه آزادی برای بازسازی تعطیل شد. این اتفاق برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر را تحت الشعاع قرارداد و در نهایت ورزشگاه تختی میزبان دیدارهای سرخابی‌ها شد.

در آن سال و در حالیکه تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران به علت برگزاری مسابقات خود در چمن نامطلوب ورزشگاه تختی دچار افتی محسوس شده بودند، مردان زردپوش اصفهان با هدایت فرهاد کاظمی، از سایر رقیبان سبقت گرفتند و رکوردی قابل قبول را از خود در این مسابقات به ثبت رساندند.

سپاهان اصفهان که نتایج بسیار خوبی را در این رقابت‌ها کسب کرده بود، در هفته بیست و سوم با متوقف کردن پرسپولیس در تهران و درحالیکه 3 هفته به پایان لیگ دوم باقیمانده بود، قهرمانی را برابر دیدگان تماشاگران تیم سرخپوش جشن گرفت. این رکورد سپاهان تا به امروز پابرجاست.

دور افتخار زدن با کالسکه در جشن قهرمانی لیگ دوم، یکی از جالب‌ترین اتفاقات ادوار مختلف لیگ برتر بود که سپاهانی‌ها پس از پایان رسمی مسابقات در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آن را به نمایش گذاشتند. این تیم از آن زمان به بعد خود را به عنوان یکی از قطب‌های فوتبال کشور مطرح کرد و به عنوان قطب سوم قهرمانی در لیگ برتر مطرح شد.

در پایان این مسابقات تیم فوتبال سپاهان با 52 امتیاز از 26 بازی (16 برد، 4 تساوی، 6 باخت، 47 زده و 27 خورده) عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم‌های پاس با 45 امتیاز، پرسپولیس با 44 امتیاز، فجرسپاسی با 42 امتیاز و پیکان با 37 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

ضمن اینکه استقلال با هدایت "رولند کخ" آلمانی به رده نهم دست یافت تا به بدترین نتیجه اش در رده بندی رقابت‌های لیگ کشوری تا آن روز دست یابد.

از سوی دیگر یک اتفاق جالب دیگر در انتهای جدول رخ داد و از بین 3 تیم پایانی که هم امتیاز بودند، به خاطر تفاضل گل کمتر دو تیم به دسته پائین‌تر سقوط کردند.

از بین تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد، صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی هم که امتیازات مشابه 26 را کسب کرده بودند، ابومسلم با تفاضل 4- در لیگ ماند اما تیم‌های صنعت نفت با تفاضل 9- و ملوان بندرانزلی با تفاضل 17- به دسته پائین‌تر سقوط کردند.

ادموند بزیک مهاجم مطرح سرخپوشان هم که به سپاهان اصفهان پیوسته بود، در پایان این مسابقات با به ثمر رساندن 12 گل، عنوان آقای گل این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

جدول رده بندی دومین دوره لیگ برتر