گیلانی ها 25 هزار واحد خون اهدا کردند

گیتی ایزدی پور در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان خون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: این خونها 59 درصد در پایگاه های ثابت فعال شهرهای لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستارا، تالش، انزلی، فومن و رشت و 41 درصد توسط اتوبوسهای سیار در سطح استان جمع آوری شده است.

وی با اعلام اینکه اهداکنندگان خون 96 درصد مرد و چهار درصد زن هستند، افزود: بانوان در سال می توانند سه بار و آقایان چهاربار خون اهدا کنند.

ایزدی پور ادامه داد: در استان گیلان اهداکنندگان خون مستمر 44 درصد کل اهداکنندگان را تشکیل می دهند.

مدیر آموزش، حفظ و جذب اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون گیلان ادامه داد: در گیلان از هر هزار نفر، 28 نفر خون اهدا می کنند که این عدد در کشور 25 در هزار است یعنی ما از متوسط کشوری بالاتر هستیم اما مصرف استان نسبت به متوسط کشوری نیز بالاتر است.