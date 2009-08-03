افزایش فروش و کاهش تماشاگر/ فیلم میلیاردی تنها 450 هزار تماشاگر دارد

وی افزود: تصمیم شورای صنفی نمایش نوعی تلاش برای تامین منافع فیلمهای مختلف است، هم فیلمهایی که نمایش آنها شروع شده و هم فیلمهایی که از قبل روی پرده رفته و به دلیل شرایط آسیب دیدهاند. نزدیکی به ماه مبارک رمضان محاسبات برای اکران را دشوار میکند. در این ماه فروش سینماها پائین میآید و پخشکنندهها ترجیح میدهند پیش از رمضان فیلم را اکران کنند.
این کارشناس حوزه توزیع و نمایش فیلم گفت: فیلم خوب در هر شرایطی با استقبال مواجه میشود، فیلمهای "آکواریوم" و "مرد عوضی" ماه رمضان اکران و با استقبال مواجه شدند. اما برنامهریزی درست برای نمایش فیلمها مهم است، در شرایط فعلی تعداد سینماهای تاثیرگذار محدود است و نوعی آشفتگی در زمینه اکران فیلمها به چشم میخورد.
علمالهدی ادامه داد: میزان فروش یک فیلم با تعداد مخاطبان یکی نیست، متاسفانه در سالهای اخیر فروش فیلمهای سینمایی را با میزان مخاطبان آن اشتباه میگیرند. فروشهای فعلی با بلیت 2500 تومانی است و اگر فیلمی یک میلیارد تومان در تهران بفروشد 450 هزار نفر آن را دیدهاند که با توجه به جمعیت 14 میلیونی تهران رقم بالایی نیست و نشان میدهد فیلمها تماشاگر زیاد ندارند.
وی افزود: در مقایسه با سالهای گذشته سینمای ایران با افت مخاطب روبرو است، امسال تابستانی گرم و پررونق برای سینمای ایران نبود و فیلمها در بهترین حالت فروش متوسط داشتهاند. فیلمها پنج سال پیش با بهای بلیت 800 و 1000 تومان رکوردشکنی میکردند، "دوئل"، "کما"، "مارمولک" و "مهمان مامان" مخاطبان بیشتری نسبت به بسیاری از فیلمهای امروز داشتند.
این کارشناس گفت: افزایش بهای بلیت سینما باید با برنامهریزی باشد، در بعضی مناطق به دلیل درآمد افراد افزایش بلیت تاثیری بر فروش فیلمها ندارد. در سینماهای مجهز و جدید تماشاگران به راحتی افزایش بهای بلیت را میپذیرند. اما بالارفتن قیمتها برای افراد کم درآمد سخت است و در سینماهای بدون تجهیزات و امکانات کافی مخاطب به راحتی افزایش قیمت را نمیپذیرد.
علمالهدی تاکید کرد: طبق آمار و ارقام میتوان تشخیص داد میزان مخاطب سینما در پنج سال گذشته کاهش داشته است. برای رونق بخشیدن به سینما زنجیرهای از عوامل باید تصحیح شود و تنها با بالارفتن بهای بلیت نمیتوان این صنعت را احیا کرد.
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