افزایش فروش و کاهش تماشاگر/ فیلم میلیاردی تنها 450 هزار تماشاگر دارد

حسین علم‌الهدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق قوانین یک فیلم نمی‌تواند بیش از هفت هفته در تابستان روی پرده بماند. با اینکه در هفته‌های اخیر شرایط اکران مناسب نبود، اما نمی‌توان انتظار داشت قانون تغییر کند. با وجود زیان فراوان فیلم‌های روی پرده، با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده و در نظر گرفتن همه شرایط می‌بایست راهی برای حل این مشکل پیدا می‌شد.

وی افزود: تصمیم شورای صنفی نمایش نوعی تلاش برای تامین منافع فیلم‌های مختلف است، هم فیلم‌هایی که نمایش آنها شروع شده و هم فیلم‌هایی که از قبل روی پرده رفته‌ و به دلیل شرایط آسیب دیده‌اند. نزدیکی به ماه مبارک رمضان محاسبات برای اکران را دشوار می‌کند. در این ماه فروش سینماها پائین می‌آید و پخش‌کننده‌ها ترجیح می‌دهند پیش از رمضان فیلم را اکران کنند.

این کارشناس حوزه توزیع و نمایش فیلم گفت: فیلم خوب در هر شرایطی با استقبال مواجه می‌شود، فیلم‌های "آکواریوم" و "مرد عوضی" ماه رمضان اکران و با استقبال مواجه شدند. اما برنامه‌ریزی درست برای نمایش فیلم‌ها مهم است، در شرایط فعلی تعداد سینماهای تاثیرگذار محدود است و نوعی آشفتگی در زمینه اکران فیلم‌ها به چشم می‌خورد.

علم‌الهدی ادامه داد: میزان فروش یک فیلم با تعداد مخاطبان یکی نیست، متاسفانه در سال‌های اخیر فروش فیلم‌های سینمایی را با میزان مخاطبان آن اشتباه می‌گیرند. فروش‌های فعلی با بلیت 2500 تومانی است و اگر فیلمی یک میلیارد تومان در تهران بفروشد 450 هزار نفر آن را دیده‌اند که با توجه به جمعیت 14 میلیونی تهران رقم بالایی نیست و نشان می‌دهد فیلم‌ها تماشاگر زیاد ندارند.

وی افزود: در مقایسه با سال‌های گذشته سینمای ایران با افت مخاطب روبرو است، امسال تابستانی گرم و پررونق برای سینمای ایران نبود و فیلم‌ها در بهترین حالت فروش متوسط داشته‌اند. فیلم‌ها پنج سال پیش با بهای بلیت 800 و 1000 تومان رکوردشکنی می‌کردند، "دوئل"، "کما"، "مارمولک" و "مهمان مامان" مخاطبان بیشتری نسبت به بسیاری از فیلم‌های امروز داشتند.

این کارشناس گفت: افزایش بهای بلیت سینما باید با برنامه‌ریزی باشد، در بعضی مناطق به دلیل درآمد افراد افزایش بلیت تاثیری بر فروش فیلم‌ها ندارد. در سینماهای مجهز و جدید تماشاگران به راحتی افزایش بهای بلیت را می‌پذیرند. اما بالارفتن قیمت‌ها برای افراد کم درآمد سخت است و در سینماهای بدون تجهیزات و امکانات کافی مخاطب به راحتی افزایش قیمت را نمی‌پذیرد.

علم‌الهدی تاکید کرد: طبق آمار و ارقام می‌توان تشخیص داد میزان مخاطب سینما در پنج سال گذشته کاهش داشته است. برای رونق بخشیدن به سینما زنجیره‌ای از عوامل باید تصحیح شود و تنها با بالارفتن بهای بلیت نمی‌توان این صنعت را احیا کرد.