شهربازی اهواز استاندارد نیست ولی تعطیل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در حال حاضر پارک شهربازی اهواز واقع در منطقه پاداد تنها پارک دارای وسایل بازی برقی در این شهر است که به غیر از شهروندان اهوازی مردم سایر شهرهای استان خوزستان نیز برای تفریح و سپری کردن اوقات فراغت فرزندان خود به آن مراجعه می کنند ولی با این وجود نمی توان منکر فرسوده و قدیمی بودن پارک و تجهیزات آن بود.

این پارک هفته گذشته از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان غیر استاندارد اعلام شد و مدیرکل این اداره تاکید کرد: به زودی نسبت به پلمپ شهربازی پاداد اهواز اقدام می کند و وسایل و تجهیزات این شهربازی از دسترس خارج خواهد شد.

مسلم بیات در این خصوص گفت: عملیات بازرسی و انجام آزمون نشان داد کلیه وسایل و تجهیزات مستقر در شهربازی پادادشهر اهواز غیراستاندارد بوده و فاقد ایمنی لازم برای استفاده است.

وی افزود: در جریان بازرسیهای انجام شده که توسط شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران و با همکاری کارشناسان این اداره کل صورت گرفته است، مشخص شد که محل استقرار شهربازی، طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری و کل سازه های پارک با استانداردهای مربوطه مطابقت ندارند.



شهروندان از پارک استفاده نکنند

بیات اظهار داشت: به زودی نسبت به پلمپ شهربازی پاداد اهواز اقدام و وسایل و تجهیزات این شهربازی از دسترس خارج خواهد شد، بنابراین از کلیه شهروندان تقاضا می شود تا زمان اصلاح و رفع نواقص موجود و تائید اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان مطلقاً از این وسایل استفاده نکنند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان اهوازی گفت: امیدواریم که مسئولان و ارگانهای ذیربط همکاری لازم را در این زمینه برای تامین امنیت جانی شهروندان انجام دهند تا در آینده شاهد اتفاقات ناگواری در این زمینه ها نباشیم.

اما تعطیلی این پارک در این روزهای تابستان که مردم به خصوص کودکان وقت بیشتری برای تفریح و گردش دارند می تواند برای این شهر و مردم آن بسیار ناخوشایند باشد و آنها تا مدتها باید از استفاده وسایل برقی شهربازی محروم باشند.

بی توجهی سالهای اخیر به تفریح مردم

این نکته اما به ضعف شدید شهرداری و فرمانداری اهواز و حتی استانداری خوزستان در سالهای اخیر بازمی گردد که هیچگاه به فکر احداث پارک شهربازی دوم و سوم و حتی چهارمی برای این کلانشهر که جمعیت آن از 10 استان فعلی کشور بیشتر است، نبودند و اکنون با غیر استاندارد اعلام شدن آن، مردم اهواز و برخی شهرهای همجوار از داشتن چنین مکانی در این روزهای فصل تابستان محروم باشند.

پارک به صورت کلی تعطیل نمی شود

با این وجود رئیس سازمان پارکهای و فضای سبز اهواز با تاکید بر اینکه این پارک به صورت کلی تعطیل نمی شود، اظهار داشت: شهربازی پاداد اهواز تنها مکان دارای بازیهای برقی در این کلانشهر است و تعطیلی آن منطقی به نظر نمی رسد.

حجت الله سقاویان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بررسی استاندارد بودن دستگاه موجود در شهربازی اهواز درخواست این سازمان از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان بوده ولی اکنون جواب خود را از طریق رسانه ها داده اند در حالیکه باید جزئیات این بررسی را برای ما به صورت کتبی ارسال می کردند به همین دلیل ما اکنون منتظر ارسال جزئیالت این بررسی هستیم.

وی تاکید کرد: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان مقام قضایی نیست که بتواند این پارک را پلمپ کند. آنها باید اعلام کنند کدام وسایل و تجهیزات استاندارد نیست بعد ما نسبت به تعطیلی، جابجایی و اصلاح آنها اقدام می کنیم و هیچگاه اقدام به تعطیلی این پارک نخواهیم کرد چرا که در این فصل از سال این کار منطقی به نظر نمی رسد.

سقاویان عنوان کرد: سال گذشته این پارک برای تعمیرات اساسی به مدت دو ماه تعطیل شد و بازسازی مناسبی در آن صورت گرفت؛ بنابراین تعطیلی کلی آن مشکل آفرین خواهد بود ضمن اینکه هیچ یک از دستگاه ها و وسایل بازی مستقر در این پارک متعلق به شهرداری نیست و در مالکیت بخش خصوصی است. اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان هر کدام از این وسایل را غیر استاندارد تشخیص دهد ما نسبت به تعطیلی آن اقدام می کنیم.

وی با تایید کمبود شدید فضای تفریحی و بازی در سطح شهر اهواز و شهرهای همجوار عنوان کرد: ساخت و راه اندازی چند پارک شهربازی مدرن و پیشرفته در دستور کار این سازمان قرار گرفته و به زودی با همکاری بخش خصوصی نسبت به آغاز عملیات اجرایی آنها اقدام می کنیم.

به هر حال امید است مسئولان پیش از آنکه حادثه ای نظیر آنچه در پارک نبوت کرج اتفاق افتاد روی دهد، نسبت به رفع مشکلات دستگاه های غیراستاندارد این پارک اقدام کنند.