به گزارش خبرگزاري مهر، هم اكنون دو هزار و 500 مركز خريد ثابت و سيار در سراسر كشور در حال خريد تضميني گندم مازاد بر نياز كشاورزان هستند.



سازمان تعاون روستايي اعلام كرد: اين مراكز تاكنون بيش از سه ميليون و 524 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري كرده است كه نسبت به سال گذشته 16 درصد افزايش داشته است.



از اين ميزان گندم خريداري شده بيش از سه ميليون و 519 هزار تن گندم دوروم و معمولي ، سه هزار و 938 تن گندم بذري و هزار و 125 تن گندم غير استاندارد مي باشد.



بيشترين ميزان گندم خريداري شده مربوط به استان فارس با يك ميليون و 28 هزار و 75 تن بوده است.



براساس اعلام سازمان تعاون روستايي تاكنون پنج هزار و 300 ميليارد بابت مطالبات به كشاورزان پرداخت شده است

