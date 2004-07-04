خاتمي : نا امني در عراق براي كل منطقه خاورميانه زيانبار است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، سيدمحمد خاتمي رييس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار تلويزيون سوريه درباره تحولات سياسي عراق و ماهيت هماهنگي دمشق با تهران گفت: ما در منطقه اي زندگي مي كنيم كه در آن بحران و زمينه هاي بحران بسيار است و عراق يكي از نقاط بحراني منطقه است و بحران پيش آمده كاملا قابل پيش بيني بود و منشاء آن نيز غرور، تجاوز و اشغال آمريكايي ها بود.

وي اضافه كرد ناامني عراق براي همه منطقه زيان باراست و بحران بوجود آمده در اين كشور بعيد است هيچ حالت ابهامي براي سوريه و ايران داشته باشد.

رييس جمهور با اشاره به اينكه راه حل برطرف شدن بحران عراق پايان سريع اشغال عراق است گفت: استقرار يك حكومت مردمي به نمايندگي همه طوايف و اقوام عراق از راههاي رفع اشغال است كه همكاري جامعه بين المللي به خصوص كشورهاي همسايه را براي برقراري ثبات و امنيت در اين كشور مي طلبد.

خاتمي با اشاره به سفر بشار اسد رييس جمهور سوريه به ايران گفت: آنچه مورد بحث و مذاكره ما است راههاي رسيدن به اين هدف مشخص است و دو كشور سوريه وايران به عنوان همسايگان مهم عراق مي توانند در اين زمينه موثر واقع شوند.

در ادامه اين نشست خبري بشار اسد رييس جمهور سوريه در پاسخ به خبرنگار واحد مركزي خبر مبني بر اهداف سفرش به ايران گفت: اين سومين ديدار از ايران است اما سومين ديدار روساي دو كشور محسوب نمي شود.

وي افزود : هماهنگي بين سوريه و ايران قدرت و تاثيرگذاري خود را قبل از بحران عراق نشان داده است.

بشار اسد گفت: موضوع عراق جزئيات بسيار گسترده اي را در مسائل منطقه اضافه كرده است و اين اهميت افزايش مذاكرات بين سوريه و ايران را در سطوح مختلف نشان مي دهد.

رييس جمهور سوريه با اشاره به سفرش به ايران گفت: اين سفر در چارچوب بررسي و راه حلهاي بحران عراق است تا ميزان همكاري دو كشور مشخص شود ضمن اينكه موضوع فلسطين در روند صلح خاورميانه نيز مورد نظر است.

وي اضافه كرد: درباره عنوان هاي كلي موضوع عراق مي توان گفت كه همواره از زمان شكل گيري اين بحران توافقي ميان دو كشور بر سر يكپارچگي سرزمين عراق، حاكميت مردم و همچنين اشغال اين سرزمين ميان ايران وسوريه وجود داشته است و آنچه مورد تاكيد است وحدت قرائت آينده و پيش بيني وضعيت آينده عراق مي باشد.

گفتني است پس از اين نشست خبري مذاكرات رسمي و دو جانبه روساي جمهوري سوريه وايران آغاز شد.

بشار اسد را عبدالحليم خدام معاون اول رييس جمهور و فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه به همراه هياتي 70 نفري همراهي مي كنند.