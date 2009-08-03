نمدمالی ترکمن در حال فراموشی/ نمد ترکمن به موزه می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا مهدی زاده صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی نمدمالی در صنایع دستی استان افزود: یکی از دلایل عدم استفاده برخی تولیدات صنایع دستی، به خاطر پیروی کردن صرف از سنتها و سبک های گذشته بوده که بعد از گذشت قرنها هنوز هم برخی هنرها سیاق قدیمی خود را حفظ کرده و با همان نقش و همان رنگ و حتی همان ابعاد مرسوم گذشته تولید می شوند.

وی اظهار داشت: یکی از راه های حفظ و احیای صنایع دستی و ترویج مصرف آن در داخل و خارج از کشور، ریشه یابی علل از بین رفتن برخی هنرها و مطالعه در خصوص راه های احیای آن و نیاز سلیقه بازار داخلی و خارجی است.

وی خاطرنشان کرد: این سنت گرایی و عدم پرداخت به نیاز قرن حاضر موجب رکود هنر و در نتیجه فراموشی آن می شود و یکی از رنج های صنایع دستی استان با وجود تنوع هنرها و حجم بالای تولید کنندگان، سنت گرایی و تعصب در حفظ صد در صدی سبک های گذشته بوده که باعث انباشته شدن تولیدات در انبارها و سرخوردگی هنرمندان است.

به گفته مهدی زاده، از نمونه هنرهای در حال منسوخ این استان، نمدمالی ترکمن است که متاسفانه امروزه فقط مصرف بومی دارد و همین بازار هم به مرور به دلیل شهری شدن زندگی ترکمن ها و تغییر در نوع زندگی از آلاچیق تا خانه های ویلایی بزرگ و امروزه بیشتر آپارتمان نشینی در حال فراموشی است.

این کارشناس صنایع دستی گلستان بیان داشت: تک بعدی بودن سیر تکامل در زندگی قوم ترکمن و عدم همخوانی تغییرات محل زندگی با ابعاد زیراندازهایی چون نمد را موجب به وجود آمدن وضعیت تاسف باری تحت عنوان "منسوخ شده" و کورسویی به نام "در حال منسوخ شدن" شده است.

وی یادآورشد: در صورت عدم توجه و دلسوزی هنرمندان و مسئولان، همین کور سو نیز تبدیل به نقطه صفری می شود که همانند سفال و شیشه جرجان نمونه های بازمانده آن را تنها می توان در موزه ها پیدا کرد.

مهدی زاده عنوان کرد: مهمترین تغییر در اجرای نمونه ها از ترکیب بندی جدید با نقوش اصیل ترکمن، رنگ بندی جدید و ترکیب موی شتر با پشم در اجرای نمد می توان نام برد. در نمونه های بعدی در نظر است تا ابعاد نمد، ضخامت آن و استفاده از ترکیبهای تک رنگ در نمد اعمال شود.