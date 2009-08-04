ترکیب تیم تکواندو نوجوانان ایران پس از تورنمنت کره جنوبی مشخص می شود

محمدرضا زوار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمپ تمرینی فدراسیون جهانی تکواندو ویژه نوجوانان از روز پنجشنبه در کره جنوبی آغاز می شود و تیم ایران نیز عصر چهارشنبه به همراه رئیس فدراسیون برای حضور در این کمپ راهی سئول می شود.

وی ادامه داد: حضور در این کمپ و متعاقب آن مسابقات بین المللی که قرار است در 5 وزن المپیکی برگزار شود برای ما اهمیت بالایی دارد و می تواند تجربه بسیار خوبی برای نفرات نوجوانان تکواندو ایران باشد که آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می شوند.

سرمربی تیم تکواندو نوجوانان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 8 عضو تیم تکواندو نوجوانان ایران که هم اکنون در اردو هستند در زمان سفر ما به کره جنوبی زیر نظر آقایان ناصر برجی و علی محمد بسحاق تمرینات خود را ادامه می دهند و روز 24 مردادماه به کره جنوبی می آیند تا در تورنمنت آزاد سئول شرکت کنند.

زوار ادامه داد: بعد از این تورنمنت در بازگشت به تهران اسامی 10 نفر اصلی تیم تکواندو نوجوانان ایران را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد کمپ تمرینی فدراسیون جهانی گفت: این کمپ جنبه آموزشی دارد. فدراسیون جهانی از قهرمانان برتر دنیا که در اخلاق نیز سرآمد هستند برای حضور در این کمپ دعوت کرده است تا نوجوانان را در کنار بحث فنی با مباحث اخلاقی آشنا کند.