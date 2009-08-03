سرانه تسهیلات صندوق تعاون شعبه ای 14 میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریفی معاون اعتباری و حقوقی صندوق تعاون کشور در سمینار دو روزه مدیران ستادی و روسای سرپرستی این موسسه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با تلاش کارکنان موسسه اعتباری بخش تعاون روند خدمات رسانی اعتباری این موسسه افزایش یافته و با پرداخت تسهیلات اعتباری کارگشا، بخش گسترده ای از فعالیت تشکل های تعاونی تحت پشتیبانی و حمایت اعتباری این موسسه قرار گرفته است.

وی افزود: به استناد آمار عملکردی تنها در طی دو سال گذشته نزدیک به 10000 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونگران فعال در بخشها و زیر بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت گردیده است.

شریفی با اشاره به میزان وصولی مطالبات معوق این موسسه از ابتدای سال جاری تاکنون در این رابطه گفت: بالغ بر 185 درصد از کل مطالبات معوق و سررسید گذشته صندوق تعاون وصول گردیده و منابع حاصله از این وصولی ها مجددا به چرخه خدمات رسانی اعتباری بازگشته است.

وی در ادامه افزود: تشکیل بانک توسعه تعاون امکان مناسب تری را برای حمایت از متقاضیان بخش تعاون فراهم خواهد ساخت. بر این اساس، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور نیز قابل حصول است.

شریفی گفت: طبق قانون، موسسه اعتباری بخش تعاون از آمادگی لازم برای انتقال دارایی ها، امکانات و نیروی انسانی خود به بانک توسعه تعاون برخوردار است و به نظر با تبدیل وضعیت، بستر لازم برای حضور مقتدرانه بانک در صحنه اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.