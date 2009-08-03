پادشاه عمان فردا به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سلطان قابوس پادشاه عمان صبح فردا سه شنبه در راس هئیتی بلند پایه سیاسی اقتصادی به ایران سفر خواهد کرد تا با مقامات کشورمان در خصوص مسائل منطقه ای و همچنین گسترش روابط دو جانیه بحث و تبادل نظر کند.

پادشاه عمان قرار است فردا در نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی دکتر احمدی نژاد قرار می گیرد.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم ومراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور دولت دهم ، سلطان قابوس اولین مهمان خارجی این دولت خواهد بود .

سفر پادشاه عمان به ایران سه روزه است و سلطان قابوس در این سفر از استان هرمزگان نیز دیدار خواهد کرد.