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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

جعفری به مهر خبر داد:

طرح صندوق رفاه دانشجویان برای بازپرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی

طرح صندوق رفاه دانشجویان برای بازپرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از طرح صندوق رفاه برای بازپرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح دانشجویان علوم پزشکی با کارت شتاب می توانند اقساط خود را پرداخت کنند.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در نظر دارد که شرایطی را فراهم آورد تا ضمن کاهش رفت و آمدهای دانشجویان برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی بتوانند با استفاده از شبکه بانکی شتاب بتوانند تسهیلات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: با ایجاد این تسهیلات، دانشجویان می توانند با کمک کارت شتاب با استفاده از شبکه شتاب و هم به شکل اینترنتی اقساط خود را پرداخت کنند و تسویه حساب خود را دریافت کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: برنامه ریزی برای این کار انجام شده است و پس از ایجاد زیرساختهای مناسب آن در صندوق و فراهم شدن تمهیدات، امکان استفاده آن برای دانشجویان فراهم می شود.

جعفری تاکید کرد: این کار در سطح ملی انجام می گیرد و به همین منظور باید توان زیادی برای این کار گذاشته شود.

کد مطلب 923003

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