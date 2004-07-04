شش عنوان فيلم جديد انيمشين (پويانمايي) وارد شبكه نمايش خانگي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، طرح ويژه تابستاني اين موسسه كه با استقبال كم نظير علاقمندان روبرو شده است، با هداف تامين بخشي از اوقات فراغت كودكان و نوجوانان از ابتداي تيرماه امسال آغاز و تا پايان فصل تابستان ادامه خواهد داشت و در طي اين مدت 45 عنوان فيلم انيميشن جديد (هر 2 روز يك فيلم) به شبكه نمايش خانگي كشور عرضه خواهد شد.

بنا بر اين گزارش فيلمهاي انيميشن (پويا نمايي): خانواده رابينسون، هديه جادويي آدم برفي، آني كوچولو، هداياي عيد، زيبا سياي و سپيد دندان كه از جمله فيلمهاي پرمخاطب كودكان و نوجوانان و برگرفته از داستانهاي جذاب ادبيات جهان هستند توسط موسسه رسانه تصويري طي ده روزنخست تابستان امسال وارد شبكه نمايش خانگي شده اند.

ضمنا فيلم هاي مذكور در قالب نوارهاي ويدئويي VHE و فيلم هاي VCD و با قيمت ارزان در سراسر كشور توزيع شده اند.

اضافه مي شود: طي روزهاي آينده نيز عناوين جديدي ويژه كودكان و نوجوانان به شبكه نمايش خانگي كشور عرضه خواهد شد.

مشخصات فيلم خانواده رابينسون Swiss Family Robinson

كارگردان: لوار شفرد، فيلمنامه نويس ،مارك شكتر توليد: 1997

خلاصه داستان: خانواده رابينسون در درياگم مي شوند و به ساحل متروكي مي رسند و دوسال در آنجا زندگي مي كنند پس از 2 سال يك كشتي به حوالي جزيره مي رسد و ...

* مشخصات فيلم هديه جادويي آدم برفي Magic Gift Of Snwman، كارگردان: توشي يوكي هيروما تاكاشي، فيلمنامه نويس: لاري هارت اشتاين، آهنگساز: زاندرو ديمتروف توليد: 1995

خلاصه داستان اليزابت خواهر كوچك لندن بيمار است و بايد تمام كريسمس را در بستر بگذراند لندن براي سرگرمي خواهرش داستان آدم برفي را براي او تعريف مي كند و ...

* مشخصات فيلم آني كوچولو، Little Orphan Ann،

كارگردان: اون وتزلر، فيلمنامه نويس: مايكل ا، اسلن توليد: 1996

خلاصه داستان: آقاي بارابكس، آني كودك يتيم را طرد مي كند. شب هنگام موقع خواب روح دختري نوجوان به سراغ او مي آيد و بارابكس را با خود همسفر مي كند و...

* مشخصات فيلم "زيباي سياه" Black Beauty

كارگردان توشي يوكي هيروماتاكاشي فيلمنامه نويس: جرج بلوم، آهنگساز: اندرو ديمتروف، توليد 1995

خلاصه داستان سياه قشن نام اسب زيبايي است كه در اصطبل خانواده ثروتمندي نگهداري مي شود. جني به سياه قشنگ بسيار علاقمند است حوادث گوناگون باعث مي شود كه اسب فروخته شود و...

*مشخصات فيلم "سپيد دندان" White Fang

كارگردان مايكل اسپورن، فيلمنامه نويس: برت استوافورد، آهنگساز: ريك زيويك، تدوندر، داناتوماس توليد: 1997

خلاصه داستان: بچه گرگ و مادرش پس از دست دادن گرگ پدر به مرد سرخپوستي پناه مي برند. بچه گرگ به خاطر دندانهاي سپيدش "سپيد دندان" نام مي گيرد در اين بين سگهاي قبيله سپيد دندان را شروع به آزار و اذيت مي كند. مادر سپيد دندان نيز توسط سرخپوست فروخته مي شود و ...

*هداياي عيد، Daus Of Christinas 12

كارگردان: ماساكي ايزوكا، فيلمنامه نويس، گلن لئوپالد توليد 1993

خلاصه داستان: خواستگاري شواليه جوز از شاهزاده خانم سالهاست كه بدون پاسخ مانده است.

شواليه تصميم مي گيرد براي گرفتن جواب مثبت درخواستهاي شاهزاده از پدرش را به شكل هدايايي در ايام 12 روز كريسمس تقديم كند.