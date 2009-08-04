صمد نیکخواه بهرامی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد با اشاره به افزایش آمار بازیکنان غیرآسیایی و به خصوص آمریکایی در ترکیب تیمهای عربی تصریح کرد: این چیزی جز تقلب نیست. تیمهایی مانند لبنان و اردن میخواهند با بکارگیری توان و کارایی بازیکنانی غیرملی به آنچه میخواهند دست یابند. مدیران اینگونه تیمها مسابقات ملی را با باشگاهی اشتباه گرفتهاند.
وی با اشاره به ایمان و اعتماد مدیران بسکتبال ایران به نیروهای خودی و ملی افزود: وگرنه آنها میتوانستند راه عربها را در پیش گیرند. به خصوص الان که بحث تکرار قهرمانی و کسب سهمیه جهانی مطرح است. ایران از معدود تیمهایی است که کاملا یکدست و بومی در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت میکند. پس هر نتیجه که توسط تیمم به دست میآید را میتوان به نام ایران ثبت کرد.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: ایران بدون تقلب به چین میرود و بدون تقلب هم بازی میکند. پس حق ماست که مانند دو سال پیش قهرمان شویم. حالا هم چیزی جز این هدف نداریم. ایران باید با مدال طلای آسیا جهانی شود.
نیکخواه بهرامی تاکید کرد: کار سختی در پیش داریم. همه آسیاییها حساب جداگانه ای روی ما بازکردهاند. اما نه فقط به خاطر سابقه قهرمانی در آسیا بلکه به خاطر رشد و تغییر و تحول کلی بسکتبال ایران. با این وجود بازهم راه قهرمانی را در پیش گرفتهایم. همه بازیکنان تیم ملی هم متحد و همدل به این فکر میکنند.
نظر شما