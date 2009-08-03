دیویدسون و تمایز علت و دلیل

دیویدسون مدافع رویکردی در فلسفه تحلیلی است که این رویکرد خیلی معمول نیست. در این میان هرچند تأثیر پذیری وی از کواین انکارناپذیر است او از بسیاری از منابع فکری دیگر آب نوشیده است. از جمله این افراد می توان به فرانک رمزی، کانت و ویتگنشتاین متأخر اشاره کرد. هرچند پاره ای از دیدگاههای دیویدسون در ساحتهای گوناگون مطرح می شوند وی قصد دارد این رویکردها و دیدگاهها را چنان و چندان تلفیق کند که رویکردی واحد فراچنگ آید که این رویکرد واحد در باب مسائل شناخت، عمل ، زبان و ذهن سخن می‌گوید.

گستره و وحدت تفکر دیویدسون به علاوه نثر منظوم وی بدان معنا است که دست یافتن به رویکرد دیویدسون راحت نیست. با این همه ثقیل بودن اندیشه های وی به معنای جدی نبودن این اندیشه ها یا تأثیر نداشتن آنها نیست. در واقع با مدد رورتی و دیگران تأثیر دیویدسون فراتر از حوزه انگلیسی‌زبان رفته است. شاید دیویدسون از این بابت قابل مقایسه با کواین باشد که اندیشه‌های وی نیز در دو – سه دهه آخر تأثیری ژرف در جهان تفلسف و تفکر داشته است.

دونالد هربرت دیویدسون در سال 1917در ایالت ماساچوست امریکا متولد شد. او در سال 2003 در برکلی درگذشت. آخرین اثر دیویدسون پس از مرگش در سال 2005 منتشر شد که این اثر مجموعه مقالاتش را در بر می‌گرفت.

دیویدسون در دوره کارشناسی در هاروارد تحصیل کرد و در سال 1939 فارغ التحصیل شد. علایق ابتدایی وی ادبیات و آثار کلاسیک بود و در این دوران بسی از وایتهد متأثر بود. او در سال 1949 از دانشگاه هاروارد دکترای خود را گرفت و عنوان پایان نامه دکترای وی فیلبوس افلاطون بود. در این زمان بود که خط فکری دیویدسون تحت تأثیر کواین تغییر کرد و از علایق ادبی دوران کارشناسی بسی دور شد.

او ابتدا به عنوان استاد در مویین کالج نیویورک انتخاب شد و بعد به استنفورد رفت و برای سالها در آنجا به تدریس فلسفه اشتغال داشت. بعد از آن هم به برکلی رفت هرچند که در دانشگاههای بسیاری چه در داخل امریکا و چه خارج امریکا به تدریس مشغول بود.

بیشتر کارهای اوان زندگی فکری دیویدسون در باب نظریه تصمیم بود. او در سال 1957 کتاب "تصمیمگیری: یک رویکرد تجربی" را نگاشت هرچند که این اثر در دهه 1960 بود که معروف شد. اولین اثر مشهور دیویدسون مقاله " اعمال، دلایل و علل" بود که در آن وی دلایل را شکلی از تبیین علی برای موجوداتی چون ما که قصدها و انگیزه هایی داریم عنوان کرد.یعنی تبیینهای علی تا آنجا تبیین ای علی هستند که علل امال ما باشند.

این رویکرد درست در تقابل با رویکرد رایج ویتگنشتاینی که بسی هم تأثیرگذار بود قرار می گرفت. بر طبق این دیدگاه تبیینهای علی مستلزم آن است که پدیده ای به عنوان نظمی قانون گونه تبیین شود. به این جهت تمایزی میان علل و دلایل به وجود می آید یعنی به نظر ویتگنشتاین باید میان علل و دلایل خط فارق مشخصی کشید. دیویدسون اما تمایز میان علل و دلایل را کمرنگ می‌کند.