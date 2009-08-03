اخبار کوتاه از انجمن سینمای جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم کوتاه ایرانی با هدف معرفی ظرفیتهای فیلمهای کوتاه ایران و آثار انجمن سینمای جوانان از 23 تا 25 مردادماه در مرکز پرفورمینگ آرتز در ریچموند هیل کانادا با شرکت بیش از 110 عنوان فیلم داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی از جدیدترین تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میشود.
ـ اسامی هیئت داوران بخشهای مختلف جشنواره منطقهای ساوالان (نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان) اعلام شد. سیروس حسنپور، عبدالرضا کاهانی و سهیل جهانبیگلری داوری بخش فیلم را بر عهده دارند و داوران بخش عکس و پوستر عبارتند از رضا برجی، اسماعیل عباسی و محمدمهدی رحیمیان.
در بخش فیلمنامه نیز محمدجعفر یوسفیان، تیرداد سخایی و سعید مستغاثی آثار را داوری میکنند. 1192 اثر در بخشهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از آن میان 680 قطعه عکس، 337 عنوان فیلم، 147 عنوان فیلمنامه و 28 قطعه پوستر بودند.
جشنواره منطقهای ساوالان از 24 تا 27 مردادماه به میزبانی اردبیل با حضور هنرمندان استانهای گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، خراسان شمالی، کردستان، اردبیل، زنجان و مازندران برگزار میشود.
