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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۱۳

کرمی در گفتگو با مهر:

مشکل بودجه جشنواره تئاتر بانوان حل شد

مشکل بودجه جشنواره تئاتر بانوان حل شد

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از دریافت بخشی از بودجه هشتمین جشنواره تئاتر بانوان و برطرف شدن مشکلات مالی جشنواره خبر داد.

شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با نظر مثبت آقای شوشتری ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تأکید ایشان مراحل اداری مربوط به بودجه جشنواره و تصویب آن انجام و به امور مالی سازمان ابلاغ  شد و ما بخشی از این بودجه را دریافت کردیم. جا دارد که از ریاست سازمان و توجه مثبت ایشان به گروه‌های نمایشی و هنری تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: ما هم اکنون مشکلی برای برگزاری جشنواره در زمان تعیین شده نداریم و مشکلات مالی ما برطرف شده است. امسال بیشترین برنامه ما در سازمان و مرکز هنرهای نمایشی پرداخت تعهدات سال گذشته به هنرمندان بود که خوشبختانه حدود 80 درصد این تعهدات پرداخت شد و بقیه به سرعت پرداخت می‌شود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره فعالیت‌های دیگر این مرکز گفت: قرار است طبق تفاهم نامه‌ای که با شرکت فرهنگ فیلم تهران داریم هشت نمایش منتخب دومین جشنواره کودک و تئاتر شهرداری تهران توسط این شرکت در قالب لوح فشرده ضبط و عرضه شوند. ضبط تصویری سه نمایش "کدو قلقله زن" جواد ذوالفقاری، "ماهی" محسن ایمانخوانی و "وقتی نخودی غول می‌شود" افسانه زمانی شروع شده است. به زودی ضبط و عرضه پنج نمایش دیگر توسط شرکت فرهنگ فیلم تهران انجام خواهد شد.

کد مطلب 923099

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