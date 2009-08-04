مشکل بودجه جشنواره تئاتر بانوان حل شد

شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با نظر مثبت آقای شوشتری ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تأکید ایشان مراحل اداری مربوط به بودجه جشنواره و تصویب آن انجام و به امور مالی سازمان ابلاغ شد و ما بخشی از این بودجه را دریافت کردیم. جا دارد که از ریاست سازمان و توجه مثبت ایشان به گروه‌های نمایشی و هنری تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: ما هم اکنون مشکلی برای برگزاری جشنواره در زمان تعیین شده نداریم و مشکلات مالی ما برطرف شده است. امسال بیشترین برنامه ما در سازمان و مرکز هنرهای نمایشی پرداخت تعهدات سال گذشته به هنرمندان بود که خوشبختانه حدود 80 درصد این تعهدات پرداخت شد و بقیه به سرعت پرداخت می‌شود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره فعالیت‌های دیگر این مرکز گفت: قرار است طبق تفاهم نامه‌ای که با شرکت فرهنگ فیلم تهران داریم هشت نمایش منتخب دومین جشنواره کودک و تئاتر شهرداری تهران توسط این شرکت در قالب لوح فشرده ضبط و عرضه شوند. ضبط تصویری سه نمایش "کدو قلقله زن" جواد ذوالفقاری، "ماهی" محسن ایمانخوانی و "وقتی نخودی غول می‌شود" افسانه زمانی شروع شده است. به زودی ضبط و عرضه پنج نمایش دیگر توسط شرکت فرهنگ فیلم تهران انجام خواهد شد.

