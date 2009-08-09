ممانعت از فعالیت تبلیغاتی یک موسسه علمی عام المنفعه

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حتی ما مجوز فعالیت این موسسه را که سعی داشت تحت عنوان عام المنفعه در استانهای دیگر گسترش یابد را صادر نکردیم و تنها اجازه چاپ کتابهای این موسسه را صادر کرده ایم.

برخی از مدیران موسسات علمی و آزاد با عام المنفعه کردن موسسه خود را از پرداخت مالیات معاف می کنند. این موسسات که دارای سابقه طولانی و درآمد بالایی هستند دارای زیر مجموعهای فراوانی همچون چاپخانه و کتابفروشی نیز هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه سعی شده فعالیت موسسه های علمی و آزاد مشهور را ضابطه مند کنیم، اظهار کرد: اگرچه فضای نظارتی موجود بر آموزشگاههای علمی و آزاد مطلوب نیست ولی سعی کرده ایم این وضعیت را نسبت به گذشته بهبود دهیم.