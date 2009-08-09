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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۲

اختصاصی مهر/

ممانعت از فعالیت تبلیغاتی یک موسسه علمی عام المنفعه

ممانعت از فعالیت تبلیغاتی یک موسسه علمی عام المنفعه

رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش از ممانعت این سازمان با فعالیت تبلیغاتی یک موسسه علمی عام المنفعه خبر داد.

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حتی ما مجوز فعالیت این موسسه را که سعی داشت تحت عنوان عام المنفعه  در استانهای دیگر گسترش یابد را صادر نکردیم  و تنها اجازه چاپ کتابهای این موسسه را صادر کرده ایم.

برخی از مدیران موسسات علمی و آزاد با عام المنفعه کردن موسسه خود را از پرداخت مالیات معاف می کنند. این موسسات که دارای سابقه طولانی و درآمد بالایی هستند دارای زیر مجموعهای فراوانی همچون چاپخانه و کتابفروشی نیز هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه سعی شده فعالیت موسسه های علمی و آزاد مشهور را ضابطه مند کنیم، اظهار کرد:  اگرچه فضای نظارتی موجود بر آموزشگاههای علمی و آزاد مطلوب نیست ولی سعی کرده ایم این وضعیت را نسبت به گذشته بهبود دهیم.

کد مطلب 923103

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