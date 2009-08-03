به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس مجید آوری فرد در اولین جلسه ستاد استانی طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده و کارآفرین که صبح دوشنبه در سالن الغدیر استانداری قم و با حضور معاون برنامهریزی استاندار و جمعی از رؤسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولین بانکهای استان انجام شد، با بیان اینکه طرح ایجاد بنگاههای زودبازده و کارآفرین یکی از مدلهای موفق ایجاد اشتغال در دنیا است، ادامه آنرا یکی از سیاستهای مهم دولت برشمرد و طرح تمام شماری این واحدهای اقتصادی را در راستای سنجش میزان ثمربخش بودن این طرح و بررسی مشکلات طرحهای سرمایهگذاری دانست.
آوریفرد با بیان اینکه برای سنجش میزان موفقیت اعطای تسهیلات در ایجاد اشتغال، برنامههای انجام شده در گذشته مانند طرحهای نمونه گیری به دلایل مختلفی با مشکلات مواجه شده است، ساز و کارهای طرح کنونی را با توجه به همکاری تنگاتنگ مرکز آمار ایران و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، برنامهای جامع برای سنجش میزان دسترسی به اهداف برنامههای اشتغالزایی در سطح کشور دانست.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان کار و امور اجتماعی قم با تشریح کامل چگونگی مراحل عملیاتی شدن این طرح، از همه نهادها و دستگاههای ذیربط درخواست کرد تا به انجام هرچه بهتر این طرح کمک کنند.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان با معرفی مجدد سامانه گویش و سایت www.gooyeshsme.ir به مسئولان حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد تا با کمک کارشناسان دستگاههای اجرایی و بانکها، کار آمارگیری از سه هزار طرح اقتصادی دریافت کننده بیش از صد میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال، به نحو مطلوب در استان انجام پذیرد.
در این جلسه دکتر علی اصغر عمیدیان معاون برنامهریزی استاندار قم نیز طی سخنانی با تأکید بر آسیب شناسی طرحهای اجرا شده اقتصادی در سطح استان بر مدیریت هرچه بهتر تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده و رفع مشکل طرحهای اقتصادی توسط نهادهای ذیربط و بانکها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سنجش میزان بهرهوری طرحها جهت مدیریت هر چه بهتر منابع موجود، یک وظیفه ملی است بر انجام طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده استان به صحیح ترین شکل ممکن تأکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان قم طرح ایجاد بنگاههای زودبازده و کارآفرین را یکی از مدلهای موفق ایجاد اشتغال در دنیا دانست و خواستار همکاری تمام دستگاههای اجرایی برای انجام هرچه بهتر طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده و کارآفرین در قم شد.
