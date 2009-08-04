به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شیوع بیماری آنفولانزای خوکی آمار سفر به بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشورهای آسیایی در شرق این قاره را کاهش داده است، تیم های ملی والیبال مردان و زنان ایران سفر به ژاپن و ویتنام برای حضور در رقابت های انتخابی جهان و جام ملت های زنان آسیا را در موعد مقرر انجام خواهند داد.

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق استعلامی که از فدراسیون پزشکی ورزشی گرفته ایم انجام سفرهای غیرضروری مانند حضور در تورنمنت ها لغو می شود اما شرکت در مسابقات رسمی با لحاظ شدن برنامه های آموزشی به قوت خود باقی می ماند.

وی با اشاره به برنامه سفر تیم ملی مردان به چین یادآور شد: از آنجا که سفر به این کشور برای آماده‎سازی هر چه بیشتر بازیکنان اهمیت زیادی دارد، آن را همچنان در دستور کار قرار داده‎ایم.

دبیر فدراسیون والیبال تصریح کرد: بر این اساس تیم‎های ملی مردان و زنان ما در رقابت‎های انتخابی جهان و قهرمانی آسیا که به ترتیب در ژاپن و ویتنام برگزار می‎شود، حضور خواهند داشت. اما بازیکنان و مربیان این دو تیم پیش از سفر به این دو کشور باید در دوره‎های آموزشی فشرده برای آشنایی با بیماری آنفولانزای خوکی و راه‎های پیشگیری از ابتلا به آن شرکت کنند.

آخرین مرحله مسابقات زیرگروه انتخابی جهانی 6 تا 8 شهریورماه در ژاپن برگزار می‎شود. تیم ملی ایران که در این مسابقات باید با تیم‎های ژاپن، کره‎جنوبی و قزاقستان دیدار کند 31 مردادماه عازم محل برگزاری بازی‎ها می‎شود. تیم ملی والیبال زنان نیز 15 تا 31 شهریورماه در ویتنام با استرالیا، سریلانکا و تیم میزبان در مرحله مقدماتی مسابقات 2009 جام ملت‎های زنان آسیا دیدار می‎کند.