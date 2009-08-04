به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شیوع بیماری آنفولانزای خوکی آمار سفر به بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشورهای آسیایی در شرق این قاره را کاهش داده است، تیم های ملی والیبال مردان و زنان ایران سفر به ژاپن و ویتنام برای حضور در رقابت های انتخابی جهان و جام ملت های زنان آسیا را در موعد مقرر انجام خواهند داد.
سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق استعلامی که از فدراسیون پزشکی ورزشی گرفته ایم انجام سفرهای غیرضروری مانند حضور در تورنمنت ها لغو می شود اما شرکت در مسابقات رسمی با لحاظ شدن برنامه های آموزشی به قوت خود باقی می ماند.
وی با اشاره به برنامه سفر تیم ملی مردان به چین یادآور شد: از آنجا که سفر به این کشور برای آمادهسازی هر چه بیشتر بازیکنان اهمیت زیادی دارد، آن را همچنان در دستور کار قرار دادهایم.
دبیر فدراسیون والیبال تصریح کرد: بر این اساس تیمهای ملی مردان و زنان ما در رقابتهای انتخابی جهان و قهرمانی آسیا که به ترتیب در ژاپن و ویتنام برگزار میشود، حضور خواهند داشت. اما بازیکنان و مربیان این دو تیم پیش از سفر به این دو کشور باید در دورههای آموزشی فشرده برای آشنایی با بیماری آنفولانزای خوکی و راههای پیشگیری از ابتلا به آن شرکت کنند.
آخرین مرحله مسابقات زیرگروه انتخابی جهانی 6 تا 8 شهریورماه در ژاپن برگزار میشود. تیم ملی ایران که در این مسابقات باید با تیمهای ژاپن، کرهجنوبی و قزاقستان دیدار کند 31 مردادماه عازم محل برگزاری بازیها میشود. تیم ملی والیبال زنان نیز 15 تا 31 شهریورماه در ویتنام با استرالیا، سریلانکا و تیم میزبان در مرحله مقدماتی مسابقات 2009 جام ملتهای زنان آسیا دیدار میکند.
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