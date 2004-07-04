دشت باز درايران به نمايش درمي آيد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" درادامه نمايش فيلمهاي خارجي درسينماهاي ايران ، فيلم " دشت باز" محصول شركت فيلمسازي ديسني به نمايش عمومي درمي آيد.

اين اثركه نام " كوين كاستنر" را درمقام هنرپيشه وكارگردان دارد داستان كابوهايي را روايت مي كند كه درمقطعي اززندگي ناگزيربه تعريف كردن حريم هاي جديد براي چراگاههاي خود مي شوند.

تجربه نشان مي دهد كه فيلمهاي" كوين كاستنر"همواره ازاقبال خوبي درگيشه سينماي ايران برخورداربوده اند.

فيلم " رقصنده با گرگ" محصول سال 1991 ازنخستين فيلمهايي بود كه درپي موج جديد نمايش فيلمهاي خارجي، ميهمان سالنهاي سينماي ايران شد.

اين اثر در12 رشته كانديداي دريافت تنديس اسكارشد وهفت جايزه را دركارنامه هنري خالقش ثبت كرد.

" دشت باز" با فروش خوبي درآمريكا مواجه شد ودرنخستين هفته هاي نمايش بالغ بر60 ميليون دلار بليت فروخت.اين اثردرام - ووسترن دركناربه نمايش درآمدن دربخش خارج ازرقابتهاي جشنواره بين الملي فيلم سن سباستين، چندي پيش ميهمان سالنهاي نمايش اسپانيا شد.

" كاستنر" هنرپيشه وكارگردان 48 ساله براين باوراست كه حضورهنرپيشگان خوب ويك فيلمنامه منسجم مي تواند مخاطبان رابه تماشاي فيلمهاي وسترن دعوت كند ومي گويد :" وسترن به احساسات مردم مي پردازد ونوع برخورد وارتباط آنها را با يكديگردرمحوريت قرارمي دهد."



