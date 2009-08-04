شروط موفقیت ادغام دو وزارت راه و ارتباطات/ واگذاریIT به بخش خصوصی

مهندس رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نحوه ساختار وزارت جدید راه و ارتباطات و شرایط ادغام ارائه نشده است، گفت: این ادغام تجریه جدیدی نیست بلکه در بسیاری از کشورها نیز این اتفاق افتاده است که دو وزارت راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هم ادغام شده اند.

وی این اقدام را حرکت از سخت افزاری به نرم افزاری دانست و افزود: در صورت تایید نهایی و اجرایی شدن آن مرکز پژوهشهای مجلس کار کارشناسی در این زمینه انجام خواهد داد.

باقری اصل به بررسیهای این مرکز در زمینه ادغام دو وزارت راه و ارتباطات اشاره کرد و ادامه داد: در گزارشی که در این زمینه تدوین شده است دو سناریو برای این ادغام در نظر گرفته شده است. یکی از سناریوها ادغامی مانند ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی است. این ادغام صرفا فیزیکی است و هیچ بازآفرینی و مهندسی ساختار صورت نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه این نوع ادغام بدون بالا بردن بهره وری منجر به رشد عمودی ساختار می شود، اضافه کرد: در این شیوه بدون بازآفرینی ساختار افقی، منجر به رشد ساختار عمودی می شود که ما این ادغام را قبول نداریم چرا که این ادغام نه تنها نمی تواند مشکلات دولت را حل کند بلکه به دلیل رشد بوروکراسی موانع و مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مجلس بازآفرینی ساختار را سناریوی دوم ذکر کرد و در این باره توضیح داد: در صورتی که هدف از ادغام دو وزارتخانه راه و فناوری اطلاعات بازآفرینی و مهندسی ساختار باشد می تواند اقدام موثری باشد. در این صورت می توان با بازنویسی کلیه وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید گامهای موثری برداشته شود.

شرط ادغام

باقری اصل با تاکید بر واگذاری بخشهای IT، رگولاتوری و هوا فضا به بخش خصوصی در ساختار جدید خاطرنشان کرد: بخش فناوری اطلاعات دارای جایگاه مستقلی است و همواره باید نقش آن به صورت پر رنگ در جامعه دیده شود از این رو در ساختار جدید وزارتخانه راه و ارتباطات لازم است فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن آنکه باید زمینه های لازم برای واگذاری بخشهای رگولاتوری و هوا فضا نیز فراهم شود.

وی اصلاح ساختار وزارتخانه را از دیگر شرایط ادغام ذکر کرد و گفت: در باز آفرینی و مهندسی ساختار باید وظایف وزارتخانه جدید در بخش IT تعریف شود.

نادیده گرفته شدن بخش خصوصی

مدیر دفتر فناوریهای نوین مجلس در حالی از واگذاری سه بخش IT ، رگولاتوری و هوا فضا به بخش خصوصی تاکید کرد که در گفتگو با خبرنگار مهر از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در این ادغام خبر داد.

وی در عین حال اظهار داشت: در صورت تایید نهایی و اجرایی شدن این طرح از سوی دولت لازم است بررسی های لازم در این زمینه به عمل آید تا بسته به نوع و نقش وزاتخانه جدید برنامه ریزیهای لازم انجام شود.