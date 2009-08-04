صنعت تولید عسل در آستانه نابودی

عفت رئیسی سرحدی در گفتگو با مهر با اظهار تاسف از بی توجهی به صنعت تولید عسکل و نادیده گرفتن بخش عمده ایی از صادرات غیر نفتی توسط این صنعت، گفت :‌عدم رسیدگی به مشکلات زنبورداران کشور یکی از عللهای مهم تضرر دربخش صادرات و تولید عسل برای استفاده داخل کشور است.

وی افزود: در سال گذشته علتی که ریزش در زنبورستان‌ها تلقی شد بیماری بود که در بین زنبورها شیوع شد به طوری که زنبورهای بالغ پس از خروج از کندو، برنمی‌گردند. به همین دلیل، خواستار چاره‌جویی مسئولان برای این بیماری شدیم ولی متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی دراین زمینه انجام نشد در حالی که اکنون زنبورستان‌های سراسر کشور به شدت با آن درگیر شده‌اند.

رئیسی سرحدی تصریح کرد: گذشته از تاثیر منفی این بیماری یا عارضه بر تولید عسل در کشور، متاسفانه در بحث گرده‌افشانی این بیماری خسارت چند میلیاردی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران کشورمطرح کرد رئیس سازمان دامپزشکی گفته است این بیماری که به نام ccd می باشد تنها در دو یا سه استان مشاهده شده که وی معتقد است که خسارت ناشی از این بیماری ناچیز است. به دلیل بروز خشکسالی وقوع چنین بیماری‌هایی در کلنی‌های زنبورعسل دور از ذهن نیست، این در حالی است که بیشترزنبورستانهای کشور از وجود چنین بیماری شکایت دارند .

رئیسی با بیان اینکه سرمازدگی، خشکسالی، و درمان ناقص نبورستان‌ها این عارضه را طی سال گذشته تشدید کرد، افزود: استفاده بی‌رویه از سموم و آفت‌کش‌ها در مزارع، گرم شدن زمین، خشکسالی و کمبود منابع گرده و شهد برخی از عوامل ایجاد این عارضه محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ستاد مبارزه با این بحران در اتحادیه زنبورداران مسئولان نیز تا حدودی به فروپاشی زنبورستان‌ها حساس شده است به‌طوری که ستادی با حضور نمایندگانی از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، موسسه تحقیقات زنبورعسل کشور، موسسه رازی، اتحادیه زنبورداران و دانشکده دامپزشکی، طرح و برنامه وزارت جهاد کشاورزی و سایر کارشناسان تشکیل و وجود این عارضه تایید شد که طی آن وزیر جهاد کشاورزی با نامه‌ای به هیئت دولت تقاضای کمک برای صنعت زنبورداری کشور کرد و در حال حاضر زنبوردارها منتظر مساعدت هیئت دولت و مجلس هستند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با اشاره به اینکه درطی سال گذشته حداقل 200میلیارد تومان خسارت به زنبورداران کشور وارد شده است، رسیدگی هرچه زودتر هیئت دولت و مجلس به نامه وزیر جهاد کشاورزی درخصوص کمک به زنبورداران را خواستار شد.

وی با بیان اینکه بیشترین دغدغه زنبوردارها حفظ شغل آنهاست، وضعیت داروهای موردنیاز زنبورستان‌ها را اسفناک دانست و افزود: درحالی که رئیس سازمان دامپزشکی تعهدداده بود که داروهای یارانه‌ای و داروهای ارگانیک را به دست زنبورداران برساند ، اکنون داروها به صورت آزاد و با چند برابر افزایش نسبت به گذشته دراختیار ما قرار می‌گیرد.

رئیسی در ادامه اظهار داشت :‌ نادیده گرفتن مشکلات زنبورداران و عدم ارسال بموقع دارو برای زنبورستانها معیشت زنبورستانها به خطر انداخته است.

وی با اشاره به جلسات مستمر با معاونت امور دام و کمیته ای که در خصوص رسیدگی به امور دام و سایر زیر مجموعه ها انجام گرفته است، گفت :‌غیبت مسئولان دامپزشکی که متولی اصلی رسیدگی به امور زنبور داران و زنبورستانها است، یکی دیگر از بی توجهی به بخش تولید و صنعت و کم اهمیتی به آن است .

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران با تاکید بر اینکه داروی مورد نیاز هنوز به دست زنبورداران نرسیده است، گفت :‌ با وجود کمیاب و گران بودن این دارو، زنبورداران هیچ راهی برای نجات زنبورهای خود ندارند.

این مسئول با اشاره به اینکه به زمان برداشت محصول (عسل ) نزدیک می شویم و با وجود مشکلاتی که گریبان زنبورستانها را گرفته است ولی زنبورداران همچنان با تلاش و پیگیری در حفظ کندوهای خود باقی مانده اند و این عزم و توجه بیشتر مسئولین را می طلبد.