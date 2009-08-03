به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره "نگاه مطهر؛ جوان نوآور نهضت مفاهیم" با محوریت اندیشههای استاد مطهری در بازشناسی اصالت و اهمیت نوآوری در ارائه اندیشههای اسلامی، نقش و اهمیت جوان در جنبش نرم افزاری و نهضت مفاهیم براساس فرمودههای مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد .
مطهری و اندیشههای نوآور، مطهری و اصول مدیریت جامعه اسلامی، مطهری و نخبگان دانشگاهی، مطهری و هنر، مطهری و بانوان، اسلام شناسی مطهری، مطهری در آیینه دنیای اسلام و وحدت اسلامی و تقریب در اندیشه مطهری از جمله محورهای این کنگره هستند .
مجمع جهانی اهل بیت، دانشکده علوم و حدیث، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان مردم نهاد اندیشه ولایت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در برگزاری این کنگره مشارکت دارند.
در این کنگره که 10 صبح فردا برگزار می شود از صاحبان 7 مقاله برگزیده تقدیر خواهد شد .
