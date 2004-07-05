راه اندازي بورس هاي منطقه اي در كشور تاثيري در رونق بازار بورس كشور ندارد

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص راه اندازي بورس هاي منطقه اي در كشور گفت: راه اندازي بورس هاي منطقه اي در كشور تاثير مستقيم وروشني در رونق بازار بورس كشور ندارد و ممكن است فقط تجربيات ما را در مورد برخي مسائل بورس بيشتر كند.

سعيد ليلازبا اشاره به ركود بازار بورس در هفته هاي اخير، اظهار داشت: ركود بازار بورس درهفته هاي اخير فصلي بوده و هميشه قبل از تشكيل مجمع هاي بورس بازار بورس داراي يك ركود مقطعي مي شود.

وي با اشاره به رشد شاخص هاي بورس تهران در اواخر سال 1382، افزود: رشد سريع شاخص هاي سهام دراواخرسال 1382 انتظارات سهام داران را از افزايش رشد و رونق بازار بورس بالابرده است در صورتي كه رونق بازار بورس در حالت عادي بايد اندكي بيشتر از نرخ تورم باشد.

ليلاز با ذكر اينكه تنها خصوصي سازي به معناي واقعي مي تواند بازار بورس را متحول كند گفت: خصوصي سازي در كشور ما به معناي واقعي صورت نمي گيرد و بسياري از شركت هاي بزرگ كشور تنها بخش كوچكي از سهام خود را وارد بازار بورس مي كنند و باقي مانده سهام اين شركت ها در اختيار دولت است.



گفتني است حسين عبده تبريزي دبير كل بورس چندي پيش از راه اندازي 20 بورس منطقه اي در كشور خبرداده بود.