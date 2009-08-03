گرد و خاک تولید خرما در بوشهر را با چالشی جدی روبرو کرده است

سیدعلی اصغر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: گرد و غبار طی این مدت باعث هجوم انواع آفت به نخلستان های استان های جنوبی شده است به طوری که حجم خرمای صادراتی کشور را به شدت کاهش خواهد داد.
وی شرایط موجود را شرایطی بحرانی برای نخلستان های استان بوشهر عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گرد و غبار به شدت بخش کشاورزی را متاثر خواهد کرد ارائه راهکارهای جدی و اساسی توسط سازمان محیط زیست ضروری و الزامی است.
موسوی با اشاره به راه حل های پیشنهادی گفت: پخش مواد پلیمری در مناطق بحران خیز که برای اولین بار توسط کارشناسان ایرانی مطرح شده است همچنین مالچ پاشی از جمله راهکارهایی است که باید اجرایی شود.
وی افزود: ابتکار نوین ایرانی تحت عنوان پخش مواد پلیمری در مناطق مستعد باعث سنگین شدن خاک و کنترل گرد و غبار تا 10 سال به صورت مستمر خواهد شد.
نظر شما