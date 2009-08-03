گرد و خاک تولید خرما در بوشهر را با چالشی جدی روبرو کرده است

سیدعلی اصغر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: گرد و غبار طی این مدت باعث هجوم انواع آفت به نخلستان های استان های جنوبی شده است به طوری که حجم خرمای صادراتی کشور را به شدت کاهش خواهد داد .

وی شرایط موجود را شرایطی بحرانی برای نخلستان های استان بوشهر عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گرد و غبار به شدت بخش کشاورزی را متاثر خواهد کرد ارائه راهکارهای جدی و اساسی توسط سازمان محیط زیست ضروری و الزامی است .

موسوی با اشاره به راه حل های پیشنهادی گفت: پخش مواد پلیمری در مناطق بحران خیز که برای اولین بار توسط کارشناسان ایرانی مطرح شده است همچنین مالچ پاشی از جمله راهکارهایی است که باید اجرایی شود .