۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

کیوانی نژاد به مهر خبر داد:

گردهمایی پنج نویسنده جهانی در یک کتاب

داستانهای کوتاه پنج نویسنده سرشناس جهان در یک کتاب گرد هم می ‌آیند.

علیرضا کیوانی‌نژاد مترجم این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عنوان این مجموعه داستان "ملاقات با انریکه لین" است و داستانهایی از ماریو وارگاس یوسا، جان آپدایک، روبرتو بولانیو، توبیاس وولف و یی یون لی را شامل می‌شود.

وی افزود: عنوان کتاب از داستانی به همین نام از بولانیو گرفته شده است که در واقع با چاپ این داستان برای اولین بار این نویسنده برجسته شیلیایی به مخاطبان فارسی‌زبان شناسانده می شود.

این مترجم در ادامه گفت: اشتراک این داستانهای کوتاه در نگاه آنها به آدمها و زندگی است که از "شدن" شروع  شده و به "بودن"ختم می‌شود. 

کیوانی‌نژاد همچنین عنوان کرد: مجموعه داستان "ملاقات با انریکه لین"  در 170 صفحه توسط نشر "ثالث" به چاپ می‌رسد.

