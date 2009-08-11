جمع آوری جلبک آزولا باعث نفس کشیدن تالاب انزلی می شود

مسعود باقر زاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، جمع آوری جلبک آزولا در تالاب انزلی به شیوه های مختلف مدرن و سنتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: جمع آوری این پدیده علاوه بر اینکه اجازه نفس کشیدن به تالاب انزلی را می دهد، علوفه مناسبی برای خوراک دامهای منطقه باشد.

این متخصص محیط زیست با اشاره به صرفه اقتصادی جمع آوری این جلبک از سطح تالاب انزلی افزود: اگر این کار متناوب انجام شود هم تالاب از این وضعیت اسفبار نجات می یابد و هم می توان از این جلبک مزاحم به عنوان علوفه استفاده کرد که البته یکی دو پروژه در این خصوص به سازمان محیط زیست ارائه شده اما به اندازه ای نیستند که بتوان این طرح را عملیاتی کنند.

باقر زاده کریمی با تاکید بر اینکه با اضافه شدن معضل میانگذر به تالاب انزلی باید شاهد خطرات بیشتری برای این تالاب باشیم گفت: اعتقاد من این است که فقدان مدیریت باعث بروز چنین فاجعه ای در تالاب انزلی و کل ساختار محیط زیست کشور شده است.