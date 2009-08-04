خسرو امیرصادقی تهیه کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم "پسر تهرونی" 21 سالن سینما در اختیار دارد و با نظر شورای صنفی نمایش اکران آن در سرگروه تا یک هفته دیگر ادامه می‌یابد. البته از 14 مرداد این فیلم در سینما عصر جدید دو اکران می‌شود.

وی افزود: البته فکر می‌کنم پس از پایان اکران در سرگروه دو تا سه سالن را از دست بدهیم. تا زمانی که فروش فیلم در سینماها ادامه یابد، بعید است سینماداران حاضر به تغییر آن شوند. ما هفت هفته قرارداد اکران داشتیم ولی به دلیل آماده نبودن کپی‌های فیلم با سه روز تاخیر شروع کردیم و به نوعی تخلف داشتیم.

امیرصادقی ادامه داد: به هر حال در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم صاحبان اثر از شرایط اکران راضی باشند. اما به هر حال در این وضعیت هم ما تا کنون 650 میلیون فروش داشتیم. اگر شرایط اکران مناسب بود مطمئنم، دو برابر این رقم فروش می‌کردیم. البته فروش روز گذشته به دلیل شرایط آب و هوا رضایت کننده نبود.

وی در ادامه بیان کرد: من نسبت به تغییر سرگروه در هفته آینده گله ای ندارم و فکر می‌کنم حتی شورای صنفی نمایش برای اکران "پسر تهرونی" با وجود تخلفی که به خاطر تاخیر چند روزه در اکران داشتیم لطف زیادی کردند و جا دارد از آنها تشکر کنیم.

پسر تهرونی" داستان مردی است که قصد دارد پسر از فرنگ برگشته خود را وادار به ازدواج کند و ...فیلمنامه را حمیدرضا محسنی نوشته و محمدرضا شریفی‌نیا، امین حیایی، شیلا خداداد، سارا خوئینی‌ها، طناز طباطبایی و فلامک جنبیدی در آن بازی کرده‌اند.

عوامل تولید "پسر تهرونی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، صدابردار: محمود خرسند، روابط عمومی: آرام اعتمادی و عکاس: احمدرضا شجاعی. اکران این فیلم از ششم تیرماه آغاز شده است.