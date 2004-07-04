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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۳۵

وضعيت رسول خطيبي فردا مشخص مي شود

وضعيت قطعي حضور رسول خطيبي مهاجم گلزن تيم فوتبال سپاهان در ديدار روز چهارشنبه مقابل استقلال فردا مشخص خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" خطيبي كه در دقايق ابتدايي ديدار رفت فينال جام حذفي از ناحيه كشاله ران دچار آسيب ديدگي شد و نتوانست تيمش را در ادامه مسابقه همراهي كند ، تاكنون به توصيه پزشكان سه جلسه فيزيوتراپي انجام داده و قرار است پس از چهارمين جلسه فيزيوتراپي پزشك تيم سپاهان در مورد وضعيت او براي همراهي وي در مسابقه حساس روز چهارشنبه تصميم گيري شود .

پزشكان تيم سپاهان اميدوارند مصدوميت خطيبي كشيدگي عضله نباشد و با ادامه جلسات فيزيوتراپي بتوانند اين مهاجم سرعتي براي بازي فينال آماده كنند .
خطيبي در اين باره به خبرنگار"مهر" گفت : اين مصدوميت در شرايطي براي من اتفاق افتاد كه اعتقاد دارم آماده ترين دوران فوتبالم را سپري مي كنم و اميدوارم با بكار بستن دقيق توصيه هاي پزشكان بتوانم در بازي روز چهارشنبه حضور پيدا كنم .   

کد مطلب 92322

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